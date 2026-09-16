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Распылитель веерный RACO Eigo-4, 16 форсунок, (4260-55/680C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Распылитель веерный RACO Eigo-4, 16 форсунок, (4260-55/680C)

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Распылитель веерный RACO Eigo-4, 16 форсунок, (4260-55/680C) - фото 1
Распылитель веерный RACO Eigo-4, 16 форсунок, (4260-55/680C) - фото 2
Распылитель веерный RACO Eigo-4, 16 форсунок, (4260-55/680C) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Дальность полива
19
Количество сопел
16
Площадь полива
0
  • Распылитель веерный RACO Eigo-4, 16 форсунок, (4260-55/680C) - фото 1
  • Распылитель веерный RACO Eigo-4, 16 форсунок, (4260-55/680C) - фото 2
  • Распылитель веерный RACO Eigo-4, 16 форсунок, (4260-55/680C) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696987
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Распылитель веерный RACO Eigo-4, 16 форсунок, (4260-55/680C)
1 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Дальность полива
19
Количество сопел
16
Площадь полива
0
Форма участка полива
прямоугольник
Ширина, см
10.5
Высота, см
43
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х15х8
Вес, г.
510

Описание товара Распылитель веерный RACO Eigo-4, 16 форсунок, (4260-55/680C)

Веерный распылитель RACO 4260-55/680C предназначен для полива газона площадью до 250 квадратных метров. Дальность и ширину полива можно регулировать от 7 до 19 метров и до 14 метров, соответственно. Распылитель изготовлен из специального антикоррозионного материала.

Отзывы о товаре Распылитель веерный RACO Eigo-4, 16 форсунок, (4260-55/680C)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Дальность полива
19
Количество сопел
16
Площадь полива
0
Форма участка полива
прямоугольник
Ширина, см
10.5
Высота, см
43
Страна производитель
Китай
Описание
Веерный распылитель RACO 4260-55/680C предназначен для полива газона площадью до 250 квадратных метров. Дальность и ширину полива можно регулировать от 7 до 19 метров и до 14 метров, соответственно. Распылитель изготовлен из специального антикоррозионного материала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распылитель веерный RACO Eigo-4, 16 форсунок, (4260-55/680C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1740 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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