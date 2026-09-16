Распылитель веерный RACO Eigo-4, 16 форсунок, (4260-55/680C)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Дальность полива
19
Количество сопел
16
Площадь полива
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб.
В наличии
Код товара: 696987
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 740 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Дальность полива
19
Количество сопел
16
Площадь полива
0
Форма участка полива
прямоугольник
Ширина, см
10.5
Высота, см
43
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х15х8
Вес, г.
510
Описание товара Распылитель веерный RACO Eigo-4, 16 форсунок, (4260-55/680C)
Веерный распылитель RACO 4260-55/680C предназначен для полива газона площадью до 250 квадратных метров. Дальность и ширину полива можно регулировать от 7 до 19 метров и до 14 метров, соответственно. Распылитель изготовлен из специального антикоррозионного материала.
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Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Дальность полива
19
Количество сопел
16
Площадь полива
0
Форма участка полива
прямоугольник
Ширина, см
10.5
Высота, см
43
Страна производитель
Китай
Веерный распылитель RACO 4260-55/680C предназначен для полива газона площадью до 250 квадратных метров. Дальность и ширину полива можно регулировать от 7 до 19 метров и до 14 метров, соответственно. Распылитель изготовлен из специального антикоррозионного материала.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Распылитель веерный RACO Eigo-4, 16 форсунок, (4260-55/680C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1740 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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