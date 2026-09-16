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Пистолет поливочный РОСТОК Р-15, 5 - 15 м, коннекторы, удлиняющийся шланг (428498-15) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пистолет поливочный РОСТОК Р-15, 5 - 15 м, коннекторы, удлиняющийся шланг (428498-15)

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Пистолет поливочный РОСТОК Р-15, 5 - 15 м, коннекторы, удлиняющийся шланг (428498-15) - фото 1
Пистолет поливочный РОСТОК Р-15, 5 - 15 м, коннекторы, удлиняющийся шланг (428498-15) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
адаптер
Количество режимов полива
7
  • Пистолет поливочный РОСТОК Р-15, 5 - 15 м, коннекторы, удлиняющийся шланг (428498-15) - фото 1
  • Пистолет поливочный РОСТОК Р-15, 5 - 15 м, коннекторы, удлиняющийся шланг (428498-15) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696975
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пистолет поливочный РОСТОК Р-15, 5 - 15 м, коннекторы, удлиняющийся шланг (428498-15)
920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
адаптер
Количество режимов полива
7
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Ширина, см
23.5
Высота, см
21.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х8х1
Вес, г.
500

Описание товара Пистолет поливочный РОСТОК Р-15, 5 - 15 м, коннекторы, удлиняющийся шланг (428498-15)

Поливочный набор РОСТОК 428498-15 применяется для бережного полива растений при подключении к водопроводу. Рабочее давление: 3 атм. В набор входит удлиняющийся шланг 5-15 м, адаптер для подключения, пистолетный распылитель с регулировкой струи: жесткая струя, душ, плоская струя, центр, конус, слабая струя, аэрирование.

Отзывы о товаре Пистолет поливочный РОСТОК Р-15, 5 - 15 м, коннекторы, удлиняющийся шланг (428498-15)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
адаптер
Количество режимов полива
7
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Ширина, см
23.5
Высота, см
21.5
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор РОСТОК 428498-15 применяется для бережного полива растений при подключении к водопроводу. Рабочее давление: 3 атм. В набор входит удлиняющийся шланг 5-15 м, адаптер для подключения, пистолетный распылитель с регулировкой струи: жесткая струя, душ, плоская струя, центр, конус, слабая струя, аэрирование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет поливочный РОСТОК Р-15, 5 - 15 м, коннекторы, удлиняющийся шланг (428498-15) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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