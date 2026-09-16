Пистолет поливочный RACO 481C, плавная регулировка, пластиковый с TPR (4255-55/481C)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб.
В наличии
Код товара: 696966
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990 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
2
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
5
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х14х5
Вес, г.
154
Описание товара Пистолет поливочный RACO 481C, плавная регулировка, пластиковый с TPR (4255-55/481C)
Поливочный пластиковый пистолет с TPR RACO 481C плавная регулировка 4255-55/481C используется для полива и орошения растений на садовом участке. Плавная регулировка струи от четко направленной до распыления позволяет подобрать наиболее подходящую для любой культуры. Эргономичная рукоятка с TPR-покрытием удобно лежит в руке и не выскальзывает в процессе работы.
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Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
2
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
5
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Поливочный пластиковый пистолет с TPR RACO 481C плавная регулировка 4255-55/481C используется для полива и орошения растений на садовом участке. Плавная регулировка струи от четко направленной до распыления позволяет подобрать наиболее подходящую для любой культуры. Эргономичная рукоятка с TPR-покрытием удобно лежит в руке и не выскальзывает в процессе работы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Пистолет поливочный RACO 481C, плавная регулировка, пластиковый с TPR (4255-55/481C) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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