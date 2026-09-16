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Пистолет поливочный RACO 343C, 6 режимов, металлический с TPR (4256-55/343C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пистолет поливочный RACO 343C, 6 режимов, металлический с TPR (4256-55/343C)

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Пистолет поливочный RACO 343C, 6 режимов, металлический с TPR (4256-55/343C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696963
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Пистолет поливочный RACO 343C, 6 режимов, металлический с TPR (4256-55/343C)
1 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
6
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Ширина, см
14.1
Высота, см
26.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х14х7
Вес, г.
288

Описание товара Пистолет поливочный RACO 343C, 6 режимов, металлический с TPR (4256-55/343C)

Шестипозиционный поливочный наконечник Raco PROFI-PLUS 4256-55/343C предназначен для полива и орошения растений. Насадка имеет 6 режимов распыления воды. Регулировку напора воды удобно контролировать одной рукой.

Отзывы о товаре Пистолет поливочный RACO 343C, 6 режимов, металлический с TPR (4256-55/343C)




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
6
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Ширина, см
14.1
Высота, см
26.1
Страна производитель
Китай
Описание
Шестипозиционный поливочный наконечник Raco PROFI-PLUS 4256-55/343C предназначен для полива и орошения растений. Насадка имеет 6 режимов распыления воды. Регулировку напора воды удобно контролировать одной рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет поливочный RACO 343C, 6 режимов, металлический с TPR (4256-55/343C) - стоимость товара 1790 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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