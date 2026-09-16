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Пистолет поливочный RACO 325C, 1/2?, плавная регулировка, с соединителем металлический с TPR (4256-55/325C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пистолет поливочный RACO 325C, 1/2?, плавная регулировка, с соединителем металлический с TPR (4256-55/325C)

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Пистолет поливочный RACO 325C, 1/2?, плавная регулировка, с соединителем металлический с TPR (4256-55/325C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
коннектор
Количество режимов полива
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696961
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пистолет поливочный RACO 325C, 1/2?, плавная регулировка, с соединителем металлический с TPR (4256-55/325C)
1 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
коннектор
Количество режимов полива
1
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
4
Высота, см
27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х15х4
Вес, г.
330

Описание товара Пистолет поливочный RACO 325C, 1/2?, плавная регулировка, с соединителем металлический с TPR (4256-55/325C)

Пистолет-распылитель RACO Profi-Plus 4256-55/325C предназначен для полива садовых участков. Латунное сопло предотвращает процесс коррозии и увеличивает срок службы инструмента. Курок-фиксатор упрощает продолжительную работу.

Отзывы о товаре Пистолет поливочный RACO 325C, 1/2?, плавная регулировка, с соединителем металлический с TPR (4256-55/325C)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
коннектор
Количество режимов полива
1
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
4
Высота, см
27
Страна производитель
Китай
Описание
Пистолет-распылитель RACO Profi-Plus 4256-55/325C предназначен для полива садовых участков. Латунное сопло предотвращает процесс коррозии и увеличивает срок службы инструмента. Курок-фиксатор упрощает продолжительную работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет поливочный RACO 325C, 1/2?, плавная регулировка, с соединителем металлический с TPR (4256-55/325C) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1600 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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