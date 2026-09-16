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Пистолет поливочный GRINDA Х-834, X-8, коннектор 3/4, конектор 3/4 с автостопом, адаптер с внутр. резьбой 1/2 х 3/4, набор поливочный PROLine (429167) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пистолет поливочный GRINDA Х-834, X-8, коннектор 3/4, конектор 3/4 с автостопом, адаптер с внутр. резьбой 1/2 х 3/4, набор поливочный PROLine (429167)

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Пистолет поливочный GRINDA Х-834, X-8, коннектор 3/4, конектор 3/4 с автостопом, адаптер с внутр. резьбой 1/2 х 3/4, набор поливочный PROLine (429167) - фото 1
Пистолет поливочный GRINDA Х-834, X-8, коннектор 3/4, конектор 3/4 с автостопом, адаптер с внутр. резьбой 1/2 х 3/4, набор поливочный PROLine (429167) - фото 2
Пистолет поливочный GRINDA Х-834, X-8, коннектор 3/4, конектор 3/4 с автостопом, адаптер с внутр. резьбой 1/2 х 3/4, набор поливочный PROLine (429167) - фото 3
Пистолет поливочный GRINDA Х-834, X-8, коннектор 3/4, конектор 3/4 с автостопом, адаптер с внутр. резьбой 1/2 х 3/4, набор поливочный PROLine (429167) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
8
  • Пистолет поливочный GRINDA Х-834, X-8, коннектор 3/4, конектор 3/4 с автостопом, адаптер с внутр. резьбой 1/2 х 3/4, набор поливочный PROLine (429167) - фото 1
  • Пистолет поливочный GRINDA Х-834, X-8, коннектор 3/4, конектор 3/4 с автостопом, адаптер с внутр. резьбой 1/2 х 3/4, набор поливочный PROLine (429167) - фото 2
  • Пистолет поливочный GRINDA Х-834, X-8, коннектор 3/4, конектор 3/4 с автостопом, адаптер с внутр. резьбой 1/2 х 3/4, набор поливочный PROLine (429167) - фото 3
  • Пистолет поливочный GRINDA Х-834, X-8, коннектор 3/4, конектор 3/4 с автостопом, адаптер с внутр. резьбой 1/2 х 3/4, набор поливочный PROLine (429167) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
1 140 руб.  1 260 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696960
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пистолет поливочный GRINDA Х-834, X-8, коннектор 3/4, конектор 3/4 с автостопом, адаптер с внутр. резьбой 1/2 х 3/4, набор поливочный PROLine (429167)
1 140 руб. -10%
1 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
8
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х9
Вес, г.
430

Описание товара Пистолет поливочный GRINDA Х-834, X-8, коннектор 3/4, конектор 3/4 с автостопом, адаптер с внутр. резьбой 1/2 х 3/4, набор поливочный PROLine (429167)

Поливочный набор GRINDA очень удобен в применении. Обеспечивает быстрое, простое и качественное подключение к практически любой поливочной системе без дополнительных аксессуаров.

Отзывы о товаре Пистолет поливочный GRINDA Х-834, X-8, коннектор 3/4, конектор 3/4 с автостопом, адаптер с внутр. резьбой 1/2 х 3/4, набор поливочный PROLine (429167)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
8
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор GRINDA очень удобен в применении. Обеспечивает быстрое, простое и качественное подключение к практически любой поливочной системе без дополнительных аксессуаров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет поливочный GRINDA Х-834, X-8, коннектор 3/4, конектор 3/4 с автостопом, адаптер с внутр. резьбой 1/2 х 3/4, набор поливочный PROLine (429167) - стоимость товара 1140 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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