Пистолет поливочный GRINDA Х-834, X-8, коннектор 3/4, конектор 3/4 с автостопом, адаптер с внутр. резьбой 1/2 х 3/4, набор поливочный PROLine (429167)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%1 140 руб. 1 260 руб.
В наличии
Код товара: 696960
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 140 руб. -10%
1 260 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
8
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х9
Вес, г.
430
Описание товара Пистолет поливочный GRINDA Х-834, X-8, коннектор 3/4, конектор 3/4 с автостопом, адаптер с внутр. резьбой 1/2 х 3/4, набор поливочный PROLine (429167)
Поливочный набор GRINDA очень удобен в применении. Обеспечивает быстрое, простое и качественное подключение к практически любой поливочной системе без дополнительных аксессуаров.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
8
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Страна производитель
Китай
Поливочный набор GRINDA очень удобен в применении. Обеспечивает быстрое, простое и качественное подключение к практически любой поливочной системе без дополнительных аксессуаров.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Пистолет поливочный GRINDA Х-834, X-8, коннектор 3/4, конектор 3/4 с автостопом, адаптер с внутр. резьбой 1/2 х 3/4, набор поливочный PROLine (429167) - стоимость товара 1140 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пистолет поливочный GRINDA Х-834, X-8, коннектор 3/4, конектор 3/4 с автостопом, адаптер с внутр. резьбой 1/2 х 3/4, набор поливочный PROLine (429167)