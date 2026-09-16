Пистолет поливочный GRINDA XM-R, плавная регулировка напора, металлический с TPR, PROLine (429151)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
В наличии
Код товара: 696956
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 010 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
2
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Ширина, см
3
Высота, см
20.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х9х4
Вес, г.
260
Описание товара Пистолет поливочный GRINDA XM-R, плавная регулировка напора, металлический с TPR, PROLine (429151)
Металлический поливочный пистолет с TPR-покрытием GRINDA PROLine XM-R плавная регулировка 429151 применяется для полива дачи, очистки садового инвентаря и автомобиля. Оснащен плавной регулировкой распыления от сильной струи до мелкодисперсного тумана для эффективного полива участка. Эргономичная металлическая рукоятка снижает усталость в руке при длительной работе, а мягкое прорезиненное покрытие способствует комфортному удержанию пистолета.
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Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
2
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Ширина, см
3
Высота, см
20.5
Страна производитель
Китай
Металлический поливочный пистолет с TPR-покрытием GRINDA PROLine XM-R плавная регулировка 429151 применяется для полива дачи, очистки садового инвентаря и автомобиля. Оснащен плавной регулировкой распыления от сильной струи до мелкодисперсного тумана для эффективного полива участка. Эргономичная металлическая рукоятка снижает усталость в руке при длительной работе, а мягкое прорезиненное покрытие способствует комфортному удержанию пистолета.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Пистолет поливочный GRINDA XM-R, плавная регулировка напора, металлический с TPR, PROLine (429151) - стоимость товара 1010 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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