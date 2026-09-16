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Распределитель поливочный RACO ORIGINAL, 1/2? - 3/4?, четырехканальный, с внутренней резьбой, из ABS пластика (4250-55258C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Распределитель поливочный RACO ORIGINAL, 1/2? - 3/4?, четырехканальный, с внутренней резьбой, из ABS пластика (4250-55258C)

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Распределитель поливочный RACO ORIGINAL, 1/2? - 3/4?, четырехканальный, с внутренней резьбой, из ABS пластика (4250-55258C) - фото 1
Распределитель поливочный RACO ORIGINAL, 1/2? - 3/4?, четырехканальный, с внутренней резьбой, из ABS пластика (4250-55258C) - фото 2
Распределитель поливочный RACO ORIGINAL, 1/2? - 3/4?, четырехканальный, с внутренней резьбой, из ABS пластика (4250-55258C) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соединители и фитинги для систем полива
Тип фитинга
разветвитель
  • Распределитель поливочный RACO ORIGINAL, 1/2? - 3/4?, четырехканальный, с внутренней резьбой, из ABS пластика (4250-55258C) - фото 1
  • Распределитель поливочный RACO ORIGINAL, 1/2? - 3/4?, четырехканальный, с внутренней резьбой, из ABS пластика (4250-55258C) - фото 2
  • Распределитель поливочный RACO ORIGINAL, 1/2? - 3/4?, четырехканальный, с внутренней резьбой, из ABS пластика (4250-55258C) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696940
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Распределитель поливочный RACO ORIGINAL, 1/2? - 3/4?, четырехканальный, с внутренней резьбой, из ABS пластика (4250-55258C)
960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Соединители и фитинги для систем полива
Тип фитинга
разветвитель
Ширина, см
4
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х6
Вес, г.
160

Описание товара Распределитель поливочный RACO ORIGINAL, 1/2? - 3/4?, четырехканальный, с внутренней резьбой, из ABS пластика (4250-55258C)

Четырехканальный распределитель Raco 4250-55258C является составной частью системы полива Raco Original и предназначен для разветвления подачи воды в шланге при поливе растений. Соединяется с водопроводной трубой с внешней резьбой диаметром 1/2 или 3/4 дюйма и крепится к шлангам через соединители. Краны предоставляют возможность регулировать напор воды в линиях. Распределитель Рако выполнен из высокопрочного нетоксичного ABS-пластика, что гарантирует длительный срок эксплуатации.

Отзывы о товаре Распределитель поливочный RACO ORIGINAL, 1/2? - 3/4?, четырехканальный, с внутренней резьбой, из ABS пластика (4250-55258C)




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Соединители и фитинги для систем полива
Тип фитинга
разветвитель
Ширина, см
4
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Описание
Четырехканальный распределитель Raco 4250-55258C является составной частью системы полива Raco Original и предназначен для разветвления подачи воды в шланге при поливе растений. Соединяется с водопроводной трубой с внешней резьбой диаметром 1/2 или 3/4 дюйма и крепится к шлангам через соединители. Краны предоставляют возможность регулировать напор воды в линиях. Распределитель Рако выполнен из высокопрочного нетоксичного ABS-пластика, что гарантирует длительный срок эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распределитель поливочный RACO ORIGINAL, 1/2? - 3/4?, четырехканальный, с внутренней резьбой, из ABS пластика (4250-55258C) - этот товар вы можете купить по цене 960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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