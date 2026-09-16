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Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 50 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-50) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 50 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-50)

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Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 50 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-50) - фото 1
Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 50 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-50) - фото 2
Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 50 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-50) - фото 3
Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 50 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-50) - фото 4
Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 50 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-50) - фото 5
Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 50 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-50) - фото 6
Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 50 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-50) - фото 7
Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 50 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-50) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип шланга
армированный
Материал
ПВХ
Диаметр (дюйм)
3/4
Max давление, Бар
10
  • Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 50 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-50) - фото 1
  • Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 50 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-50) - фото 2
  • Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 50 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-50) - фото 3
  • Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 50 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-50) - фото 4
  • Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 50 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-50) - фото 5
  • Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 50 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-50) - фото 6
  • Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 50 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-50) - фото 7
  • Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 50 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-50) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696934
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 50 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-50)
1 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип шланга
армированный
Материал
ПВХ
Диаметр (дюйм)
3/4
Max давление, Бар
10
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
52х18х7
Вес, кг.
7.04

Описание товара Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 50 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-50)

Поливочный шланг РОСТОК КЛАССИК 3-х слойный, 3/4x50м 40308-3/4-50 отличается эластичностью и повышенной износоустойчивостью. Применяется на садовых участках для полива растений. Изготовлен из ПВХ и не восприимчив к УФ-лучам. Рабочее давление - 3 атм.

Отзывы о товаре Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 50 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-50)




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип шланга
армированный
Материал
ПВХ
Диаметр (дюйм)
3/4
Max давление, Бар
10
Страна производитель
Россия
Описание
Поливочный шланг РОСТОК КЛАССИК 3-х слойный, 3/4x50м 40308-3/4-50 отличается эластичностью и повышенной износоустойчивостью. Применяется на садовых участках для полива растений. Изготовлен из ПВХ и не восприимчив к УФ-лучам. Рабочее давление - 3 атм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 50 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-50) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1990 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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