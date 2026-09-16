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Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 15 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-15) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 15 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-15)

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Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 15 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-15) - фото 1
Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 15 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-15) - фото 2
Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 15 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-15) - фото 3
Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 15 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-15) - фото 4
Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 15 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-15) - фото 5
Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 15 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-15) - фото 6
Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 15 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-15) - фото 7
Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 15 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-15) - фото 8
Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 15 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-15) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 15 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-15) - фото 1
  • Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 15 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-15) - фото 2
  • Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 15 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-15) - фото 3
  • Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 15 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-15) - фото 4
  • Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 15 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-15) - фото 5
  • Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 15 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-15) - фото 6
  • Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 15 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-15) - фото 7
  • Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 15 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-15) - фото 8
  • Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 15 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-15) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696932
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 15 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-15)
700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
34х12х2
Вес, кг.
3.2

Описание товара Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 15 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-15)

Поливочный армированный трехслойный шланг РОСТОК КЛАССИК 3/4x15м 40308-3/4-15_z01 предназначен для использования на садово-огородном участке. Изготовлен из ПВХ и не восприимчив к УФ-лучам. Шланг не содержит кадмия и бария, что гарантирует безопасность для окружающей среды.

Отзывы о товаре Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 15 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-15)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Россия
Описание
Поливочный армированный трехслойный шланг РОСТОК КЛАССИК 3/4x15м 40308-3/4-15_z01 предназначен для использования на садово-огородном участке. Изготовлен из ПВХ и не восприимчив к УФ-лучам. Шланг не содержит кадмия и бария, что гарантирует безопасность для окружающей среды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 15 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-15) - стоимость товара 700 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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