Шланг поливочный РОСТОК 1?, 25 м, 8 атм, трёхслойный, армированный (40308-1-25)
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Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб.
В наличии
Код товара: 696931
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 760 руб.
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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
60х18х6
Вес, кг.
6.05
Описание товара Шланг поливочный РОСТОК 1?, 25 м, 8 атм, трёхслойный, армированный (40308-1-25)
Поливочный шланг РОСТОК КЛАССИК 3-х слойный, 1х25м 40308-1-25 изготовлен из износоустойчивого и нетоксичного материала. Служит для полива участка и других задач, требующих наличие водоснабжения. Рабочее давление: 3 атм.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Россия
Поливочный шланг РОСТОК КЛАССИК 3-х слойный, 1х25м 40308-1-25 изготовлен из износоустойчивого и нетоксичного материала. Служит для полива участка и других задач, требующих наличие водоснабжения. Рабочее давление: 3 атм.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Шланг поливочный РОСТОК 1?, 25 м, 8 атм, трёхслойный, армированный (40308-1-25) - стоимость товара 1760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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