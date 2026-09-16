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Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 50 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-50) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 50 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-50)

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Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 50 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-50) - фото 1
Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 50 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-50) - фото 2
Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 50 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-50) - фото 3
Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 50 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-50) - фото 4
Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 50 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-50) - фото 5
Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 50 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-50) - фото 6
Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 50 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-50) - фото 7
Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 50 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-50) - фото 8
Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 50 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-50) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 50 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-50) - фото 1
  • Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 50 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-50) - фото 2
  • Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 50 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-50) - фото 3
  • Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 50 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-50) - фото 4
  • Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 50 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-50) - фото 5
  • Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 50 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-50) - фото 6
  • Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 50 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-50) - фото 7
  • Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 50 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-50) - фото 8
  • Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 50 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-50) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696930
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 50 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-50)
1 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
46х11х4
Вес, кг.
4.3

Описание товара Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 50 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-50)

Армированный 3-х слойный поливочный шланг РОСТОК КЛАССИК 15 атм, 1/2х50м 40308-1/2-50 изготовлен из износоустойчивого и нетоксичного материала. Служит для полива участка и других задач, требующих наличие водоснабжения. Рабочее давление: 5 атм.

Отзывы о товаре Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 50 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-50)




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Россия
Описание
Армированный 3-х слойный поливочный шланг РОСТОК КЛАССИК 15 атм, 1/2х50м 40308-1/2-50 изготовлен из износоустойчивого и нетоксичного материала. Служит для полива участка и других задач, требующих наличие водоснабжения. Рабочее давление: 5 атм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 50 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-50) - этот товар вы можете купить по цене 1310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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