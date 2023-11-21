Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-25)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%730 руб. 1 000 руб.
В наличии
Код товара: 696929
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
730 руб. -27%
1 000 руб.
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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
40х7х2
Вес, кг.
2.18
Описание товара Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-25)
Поливочный шланг РОСТОК КЛАССИК 3-х слойный, 1/2х25м 40308-1/2-25 выполнен из нетоксичного материала и армирован искусственными нитями. Отличается повышенной устойчивостью к УФ-лучам, устойчивостью к перегибам. Внутренняя поверхность устойчива к образованию водорослей. Рабочее давление: 5 атм.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Россия
Поливочный шланг РОСТОК КЛАССИК 3-х слойный, 1/2х25м 40308-1/2-25 выполнен из нетоксичного материала и армирован искусственными нитями. Отличается повышенной устойчивостью к УФ-лучам, устойчивостью к перегибам. Внутренняя поверхность устойчива к образованию водорослей. Рабочее давление: 5 атм.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Достоинства:
Комментарий:
Предпочел бы купить более прочный шланг, держащий форму
Достоинства:
Комментарий:
Купила шланг весной, чтобы удлинить уже имеющийся, прослужил весь сезон и ничего с ним не случилось. Думаю прослужит еще не один сезон.
Достоинства:
Комментарий:
если сматывать или перетаскивать под давлением мягкость практически не чувствуется, не перекручивается. покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
шланг отличный, не перегибается. качество хорошее. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Приобретался для упорядочения зарядки, оправдал ожидания
Достоинства:
Комментарий:
Отлично упакован, поставляется наполненный воздухом и запаянный с обеих сторон. Не твердеет от холодной воды, это прям супер! Надоело таскать по участку окаменевшие шланги. А с учётом цены, это лучшая моя покупка в этом дачном сезоне! На радостях заказала еще два!
Достоинства:
Комментарий:
распоковал, намотал, на бобину, испытать нет времени- дожди
Достоинства:
Комментарий:
шланг хороший, только ошиблась с размером, нам не подойдет, а так спасибо за доставку
Достоинства:
Комментарий:
при том что он узкий, путём нагрева и силы можно натянуть на стандартные водяные приспосабления(насадки, краны и т.д.
Достоинства:
Комментарий:
пока не пробовали,ждем весны.Доставлено быстро, упаковано отлично.Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл хорошо упакованный в бобине , с запаянными концами воздуха в нём не было. С виду качественный шланг соответствует описанию продавца. Летом посмотрим как себя поведёт в использовании.
Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-25) - стоимость товара 730 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-25)
Достоинства:
Комментарий:
Предпочел бы купить более прочный шланг, держащий форму
Достоинства:
Комментарий:
Купила шланг весной, чтобы удлинить уже имеющийся, прослужил весь сезон и ничего с ним не случилось. Думаю прослужит еще не один сезон.
Достоинства:
Комментарий:
если сматывать или перетаскивать под давлением мягкость практически не чувствуется, не перекручивается. покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
шланг отличный, не перегибается. качество хорошее. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Приобретался для упорядочения зарядки, оправдал ожидания
Достоинства:
Комментарий:
Отлично упакован, поставляется наполненный воздухом и запаянный с обеих сторон. Не твердеет от холодной воды, это прям супер! Надоело таскать по участку окаменевшие шланги. А с учётом цены, это лучшая моя покупка в этом дачном сезоне! На радостях заказала еще два!
Достоинства:
Комментарий:
распоковал, намотал, на бобину, испытать нет времени- дожди
Достоинства:
Комментарий:
шланг хороший, только ошиблась с размером, нам не подойдет, а так спасибо за доставку
Достоинства:
Комментарий:
при том что он узкий, путём нагрева и силы можно натянуть на стандартные водяные приспосабления(насадки, краны и т.д.
Достоинства:
Комментарий:
пока не пробовали,ждем весны.Доставлено быстро, упаковано отлично.Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл хорошо упакованный в бобине , с запаянными концами воздуха в нём не было. С виду качественный шланг соответствует описанию продавца. Летом посмотрим как себя поведёт в использовании.