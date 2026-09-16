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Шланг поливочный RACO PREMIUM, 3/4?, 50 м, 35 атм, пятислойный, усиленный двумя слоями армирования (40300-3/4-50) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный RACO PREMIUM, 3/4?, 50 м, 35 атм, пятислойный, усиленный двумя слоями армирования (40300-3/4-50)

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Шланг поливочный RACO PREMIUM, 3/4?, 50 м, 35 атм, пятислойный, усиленный двумя слоями армирования (40300-3/4-50) - фото 1
Шланг поливочный RACO PREMIUM, 3/4?, 50 м, 35 атм, пятислойный, усиленный двумя слоями армирования (40300-3/4-50) - фото 2
Шланг поливочный RACO PREMIUM, 3/4?, 50 м, 35 атм, пятислойный, усиленный двумя слоями армирования (40300-3/4-50) - фото 3
Шланг поливочный RACO PREMIUM, 3/4?, 50 м, 35 атм, пятислойный, усиленный двумя слоями армирования (40300-3/4-50) - фото 4
Шланг поливочный RACO PREMIUM, 3/4?, 50 м, 35 атм, пятислойный, усиленный двумя слоями армирования (40300-3/4-50) - фото 5
Шланг поливочный RACO PREMIUM, 3/4?, 50 м, 35 атм, пятислойный, усиленный двумя слоями армирования (40300-3/4-50) - фото 6
Шланг поливочный RACO PREMIUM, 3/4?, 50 м, 35 атм, пятислойный, усиленный двумя слоями армирования (40300-3/4-50) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг поливочный RACO PREMIUM, 3/4?, 50 м, 35 атм, пятислойный, усиленный двумя слоями армирования (40300-3/4-50) - фото 1
  • Шланг поливочный RACO PREMIUM, 3/4?, 50 м, 35 атм, пятислойный, усиленный двумя слоями армирования (40300-3/4-50) - фото 2
  • Шланг поливочный RACO PREMIUM, 3/4?, 50 м, 35 атм, пятислойный, усиленный двумя слоями армирования (40300-3/4-50) - фото 3
  • Шланг поливочный RACO PREMIUM, 3/4?, 50 м, 35 атм, пятислойный, усиленный двумя слоями армирования (40300-3/4-50) - фото 4
  • Шланг поливочный RACO PREMIUM, 3/4?, 50 м, 35 атм, пятислойный, усиленный двумя слоями армирования (40300-3/4-50) - фото 5
  • Шланг поливочный RACO PREMIUM, 3/4?, 50 м, 35 атм, пятислойный, усиленный двумя слоями армирования (40300-3/4-50) - фото 6
  • Шланг поливочный RACO PREMIUM, 3/4?, 50 м, 35 атм, пятислойный, усиленный двумя слоями армирования (40300-3/4-50) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 640 руб. 
Начислим 107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696928
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шланг поливочный RACO PREMIUM, 3/4?, 50 м, 35 атм, пятислойный, усиленный двумя слоями армирования (40300-3/4-50)
6 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х48х24
Вес, кг.
14.6

Описание товара Шланг поливочный RACO PREMIUM, 3/4?, 50 м, 35 атм, пятислойный, усиленный двумя слоями армирования (40300-3/4-50)

Поливочный армированный 5-ти слойный шланг Raco PREMIUM используется в саду. Выдерживает высокое давление, устойчив к механическим нагрузкам и не подвержен влиянию температурных перепадов. Безопасен для окружающей среды и здоровья человека за счет отсутствия в его составе вредных токсичных веществ, таких как кадмий, барий.

Отзывы о товаре Шланг поливочный RACO PREMIUM, 3/4?, 50 м, 35 атм, пятислойный, усиленный двумя слоями армирования (40300-3/4-50)




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный армированный 5-ти слойный шланг Raco PREMIUM используется в саду. Выдерживает высокое давление, устойчив к механическим нагрузкам и не подвержен влиянию температурных перепадов. Безопасен для окружающей среды и здоровья человека за счет отсутствия в его составе вредных токсичных веществ, таких как кадмий, барий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный RACO PREMIUM, 3/4?, 50 м, 35 атм, пятислойный, усиленный двумя слоями армирования (40300-3/4-50) - этот товар вы можете купить по цене 6640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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