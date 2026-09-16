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Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-25) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-25)

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Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-25) - фото 1
Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-25) - фото 2
Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-25) - фото 3
Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-25) - фото 4
Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-25) - фото 5
Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-25) - фото 6
Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-25) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-25) - фото 1
  • Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-25) - фото 2
  • Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-25) - фото 3
  • Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-25) - фото 4
  • Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-25) - фото 5
  • Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-25) - фото 6
  • Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-25) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696917
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-25)
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х43х15
Вес, кг.
5.36

Описание товара Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-25)

Поливочный армированный 3-х слойный шланг Raco COMFORT 3/4x25м 40303-3/4-25_z01 используется на садово-приусадебных участках. Выдерживает высокие температурные нагрузки. Многослойность и сетчатое армирование обеспечивают высокую прочность и долгий срок службы. Материал шланганесодержиткадмий, барий- безопасен для окружающей среды, человека, растений.

Отзывы о товаре Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-25)




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный армированный 3-х слойный шланг Raco COMFORT 3/4x25м 40303-3/4-25_z01 используется на садово-приусадебных участках. Выдерживает высокие температурные нагрузки. Многослойность и сетчатое армирование обеспечивают высокую прочность и долгий срок службы. Материал шланганесодержиткадмий, барий- безопасен для окружающей среды, человека, растений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-25) - купить по цене 2570 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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