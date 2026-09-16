Шланг поливочный RACO CLASSIC, 1?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40306-1-25)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб.
В наличии
Код товара: 696911
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 010 руб.
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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х48х20
Вес, кг.
8
Описание товара Шланг поливочный RACO CLASSIC, 1?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40306-1-25)
Поливочный, армированный, 3-х слойный шланг RACO CLASSIC 1, 25 м 40306-1-25_z01 предназначен для садово-огородных работ. Диаметр 1 дюйм подойдет для большого напора воды. Легкий, не перегибается, им удобно пользоваться. Шланг имеет длительный срок службы за счет трехслойного исполнения с сетчатой армировкой. На внутренней поверхности шланга не образуются водоросли, что важно, учитывая качество воды для полива. Материал шланга не содержит кадмия и бария, поэтому он не токсичен. Предельное давление 15 атмосфер.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Raco
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Поливочный, армированный, 3-х слойный шланг RACO CLASSIC 1, 25 м 40306-1-25_z01 предназначен для садово-огородных работ. Диаметр 1 дюйм подойдет для большого напора воды. Легкий, не перегибается, им удобно пользоваться. Шланг имеет длительный срок службы за счет трехслойного исполнения с сетчатой армировкой. На внутренней поверхности шланга не образуются водоросли, что важно, учитывая качество воды для полива. Материал шланга не содержит кадмия и бария, поэтому он не токсичен. Предельное давление 15 атмосфер.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Шланг поливочный RACO CLASSIC, 1?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40306-1-25) - стоимость товара 2010 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шланг поливочный RACO CLASSIC, 1?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40306-1-25)