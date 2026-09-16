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Шланг сочащийся RACO 1/2? x 15 м, в комплекте с клапаном, колышками и соединителем c автостопом (4270-55927) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг сочащийся RACO 1/2? x 15 м, в комплекте с клапаном, колышками и соединителем c автостопом (4270-55927)

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Шланг сочащийся RACO 1/2? x 15 м, в комплекте с клапаном, колышками и соединителем c автостопом (4270-55927) - фото 1
Шланг сочащийся RACO 1/2? x 15 м, в комплекте с клапаном, колышками и соединителем c автостопом (4270-55927) - фото 2
Шланг сочащийся RACO 1/2? x 15 м, в комплекте с клапаном, колышками и соединителем c автостопом (4270-55927) - фото 3
Шланг сочащийся RACO 1/2? x 15 м, в комплекте с клапаном, колышками и соединителем c автостопом (4270-55927) - фото 4
Шланг сочащийся RACO 1/2? x 15 м, в комплекте с клапаном, колышками и соединителем c автостопом (4270-55927) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг сочащийся RACO 1/2? x 15 м, в комплекте с клапаном, колышками и соединителем c автостопом (4270-55927) - фото 1
  • Шланг сочащийся RACO 1/2? x 15 м, в комплекте с клапаном, колышками и соединителем c автостопом (4270-55927) - фото 2
  • Шланг сочащийся RACO 1/2? x 15 м, в комплекте с клапаном, колышками и соединителем c автостопом (4270-55927) - фото 3
  • Шланг сочащийся RACO 1/2? x 15 м, в комплекте с клапаном, колышками и соединителем c автостопом (4270-55927) - фото 4
  • Шланг сочащийся RACO 1/2? x 15 м, в комплекте с клапаном, колышками и соединителем c автостопом (4270-55927) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696904
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шланг сочащийся RACO 1/2? x 15 м, в комплекте с клапаном, колышками и соединителем c автостопом (4270-55927)
2 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х38х9
Вес, кг.
1.66

Описание товара Шланг сочащийся RACO 1/2? x 15 м, в комплекте с клапаном, колышками и соединителем c автостопом (4270-55927)

Гибкий сочащийся шланг Raco 4270-55927 удобно использовать для полива узко посаженных растений, клумб, кустов, а также насаждений в теплицах. Орошение происходит за счёт пор, имеющихся в шланге, через которые просачивается вода. Применение такого шланга способствует уменьшению расхода и испарения воды при поливе.

Отзывы о товаре Шланг сочащийся RACO 1/2? x 15 м, в комплекте с клапаном, колышками и соединителем c автостопом (4270-55927)




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Гибкий сочащийся шланг Raco 4270-55927 удобно использовать для полива узко посаженных растений, клумб, кустов, а также насаждений в теплицах. Орошение происходит за счёт пор, имеющихся в шланге, через которые просачивается вода. Применение такого шланга способствует уменьшению расхода и испарения воды при поливе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг сочащийся RACO 1/2? x 15 м, в комплекте с клапаном, колышками и соединителем c автостопом (4270-55927) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2280 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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