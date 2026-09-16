Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-15)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб.
В наличии
Код товара: 696898
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 560 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х17
Вес, кг.
4.05
Описание товара Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-15)
Шланг напорно-всасывающий со спиралью ПВХ ЗУБР 40327-25-15 предназначен для подачи и откачки воды. Обладает превосходными эксплуатационными характеристиками, позволяющими использовать шланг в различных сферах домашнего хозяйства и на производстве.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Шланг напорно-всасывающий со спиралью ПВХ ЗУБР 40327-25-15 предназначен для подачи и откачки воды. Обладает превосходными эксплуатационными характеристиками, позволяющими использовать шланг в различных сферах домашнего хозяйства и на производстве.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-15) - стоимость товара 1560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-15)