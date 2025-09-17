Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-15)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696890
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х39х17
Вес, кг.
2.75
Описание товара Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-15)
Шланг напорно-всасывающий со спиралью ПВХ ЗУБР 40325-25-15 предназначен для подачи и откачки воды. Обладает превосходными эксплуатационными характеристиками, позволяющими использовать шланг в различных сферах домашнего хозяйства и на производстве.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Шланг напорно-всасывающий со спиралью ПВХ ЗУБР 40325-25-15 предназначен для подачи и откачки воды. Обладает превосходными эксплуатационными характеристиками, позволяющими использовать шланг в различных сферах домашнего хозяйства и на производстве.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Достоинства:
Комментарий:
шланг отвратного качества. расстояние между витками около сантиметра, сам по себе очень мягкий, для напорно-всасывающего. две звезды за то, что с метражом не обманули, а так ноль бы поставил.
Достоинства:
Комментарий:
Для водозабора мотопомпы идеально. Для напорного шланга излишне.
Достоинства:
Комментарий:
жалкое подобие на качество и оригинальный шланг. боюсь даже использовать по назначению, дабы работников не покалечить....
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный для своих целей. Отличие от других производителей - армирующая вставка более толстая и более крутой шаг ее навивки.
Достоинства:
Комментарий:
Для выкачивания по огороду подойдёт. Использовал один раз. Есть дырочка, тонкая как от иголки. На вид есть ещё много мест с пустотами в литье, скорее всего со временем этих дырочек будет больше.
Достоинства:
Комментарий:
На вид был хорошо упакован, но по факту когда стал перекачивать воду обнаружил одну большую дыру и одну маленькую. Заметить проблему в пункте выдачи было нереально
Достоинства:
Комментарий:
Совершенно обычный нормальный дренажный шланг. Форму держит, спираль достаточно жесткая, на изгибах как положено не заламывается.
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не проверял в работе, но с первого взгляда отличный шланг!
Достоинства:
Комментарий:
Не шланг, а друшлаг. Хомутами не обжимается. Куча дыр. При чем установил как всасывающий на насосную станцию. Пойдет как поливочный.
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не распаковал. Отправлю отзыв позже, когда начну пользоваться.
Достоинства:
Комментарий:
Классный шланг, использовал для откачки колодца, не перегибается, очень прочный легко сворачивать, заказал еще один такой же.
Достоинства:
Комментарий:
На вид все хорошо. Не подключали, так как насос не привезли.
Достоинства:
Комментарий:
Шланг классный. Пришёл нужной длины и хорошее качество. Плотный. Взяли для рыбалки. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
При отрицательной температуре ломается как спичка при малейшем сгибе. Не эластичный, пока холодный. Для каких-то летних целей подойдёт, на морозе вообще никак.
Достоинства:
Комментарий:
при осмотре все нормально посмотрим в использовании
Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-15) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-15)
Достоинства:
Комментарий:
шланг отвратного качества. расстояние между витками около сантиметра, сам по себе очень мягкий, для напорно-всасывающего. две звезды за то, что с метражом не обманули, а так ноль бы поставил.
Достоинства:
Комментарий:
Для водозабора мотопомпы идеально. Для напорного шланга излишне.
Достоинства:
Комментарий:
жалкое подобие на качество и оригинальный шланг. боюсь даже использовать по назначению, дабы работников не покалечить....
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный для своих целей. Отличие от других производителей - армирующая вставка более толстая и более крутой шаг ее навивки.
Достоинства:
Комментарий:
Для выкачивания по огороду подойдёт. Использовал один раз. Есть дырочка, тонкая как от иголки. На вид есть ещё много мест с пустотами в литье, скорее всего со временем этих дырочек будет больше.
Достоинства:
Комментарий:
На вид был хорошо упакован, но по факту когда стал перекачивать воду обнаружил одну большую дыру и одну маленькую. Заметить проблему в пункте выдачи было нереально
Достоинства:
Комментарий:
Совершенно обычный нормальный дренажный шланг. Форму держит, спираль достаточно жесткая, на изгибах как положено не заламывается.
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не проверял в работе, но с первого взгляда отличный шланг!
Достоинства:
Комментарий:
Не шланг, а друшлаг. Хомутами не обжимается. Куча дыр. При чем установил как всасывающий на насосную станцию. Пойдет как поливочный.
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не распаковал. Отправлю отзыв позже, когда начну пользоваться.
Достоинства:
Комментарий:
Классный шланг, использовал для откачки колодца, не перегибается, очень прочный легко сворачивать, заказал еще один такой же.
Достоинства:
Комментарий:
На вид все хорошо. Не подключали, так как насос не привезли.
Достоинства:
Комментарий:
Шланг классный. Пришёл нужной длины и хорошее качество. Плотный. Взяли для рыбалки. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
При отрицательной температуре ломается как спичка при малейшем сгибе. Не эластичный, пока холодный. Для каких-то летних целей подойдёт, на морозе вообще никак.
Достоинства:
Комментарий:
при осмотре все нормально посмотрим в использовании