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Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 7 м, с фильтром и обратным клапаном, ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-7) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 7 м, с фильтром и обратным клапаном, ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-7)

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Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 7 м, с фильтром и обратным клапаном, ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-7) - фото 1
Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 7 м, с фильтром и обратным клапаном, ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-7) - фото 2
Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 7 м, с фильтром и обратным клапаном, ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-7) - фото 3
Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 7 м, с фильтром и обратным клапаном, ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-7) - фото 4
Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 7 м, с фильтром и обратным клапаном, ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-7) - фото 5
Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 7 м, с фильтром и обратным клапаном, ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-7) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 7 м, с фильтром и обратным клапаном, ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-7) - фото 1
  • Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 7 м, с фильтром и обратным клапаном, ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-7) - фото 2
  • Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 7 м, с фильтром и обратным клапаном, ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-7) - фото 3
  • Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 7 м, с фильтром и обратным клапаном, ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-7) - фото 4
  • Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 7 м, с фильтром и обратным клапаном, ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-7) - фото 5
  • Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 7 м, с фильтром и обратным клапаном, ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-7) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696887
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 7 м, с фильтром и обратным клапаном, ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-7)
1 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х45х13
Вес, кг.
1.5

Описание товара Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 7 м, с фильтром и обратным клапаном, ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-7)

Шланг всасывающий, с фильтром и обратным клапаном, 1, 7 м ЗУБР 40317-1-7 необходим для перекачки воды из емкостей и водоемов. Подходит для чистой воды.. Изготовлен из поливинилхлорида и армирован спиралью из ПВХ для прочности и долгого срока службы.. Оснащен обратным клапаном с сетчатым фильтром для очистки от крупных частиц грязи. Подключается к насосу через адаптер с резьбой.

Отзывы о товаре Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 7 м, с фильтром и обратным клапаном, ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-7)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Шланг всасывающий, с фильтром и обратным клапаном, 1, 7 м ЗУБР 40317-1-7 необходим для перекачки воды из емкостей и водоемов. Подходит для чистой воды.. Изготовлен из поливинилхлорида и армирован спиралью из ПВХ для прочности и долгого срока службы.. Оснащен обратным клапаном с сетчатым фильтром для очистки от крупных частиц грязи. Подключается к насосу через адаптер с резьбой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 7 м, с фильтром и обратным клапаном, ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-7) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1750 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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