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Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 4 м, с фильтром и обратным клапаном ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-4) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 4 м, с фильтром и обратным клапаном ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-4)

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Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 4 м, с фильтром и обратным клапаном ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-4) - фото 1
Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 4 м, с фильтром и обратным клапаном ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-4) - фото 2
Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 4 м, с фильтром и обратным клапаном ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-4) - фото 3
Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 4 м, с фильтром и обратным клапаном ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-4) - фото 4
Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 4 м, с фильтром и обратным клапаном ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-4) - фото 5
Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 4 м, с фильтром и обратным клапаном ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-4) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 4 м, с фильтром и обратным клапаном ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-4) - фото 1
  • Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 4 м, с фильтром и обратным клапаном ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-4) - фото 2
  • Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 4 м, с фильтром и обратным клапаном ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-4) - фото 3
  • Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 4 м, с фильтром и обратным клапаном ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-4) - фото 4
  • Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 4 м, с фильтром и обратным клапаном ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-4) - фото 5
  • Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 4 м, с фильтром и обратным клапаном ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-4) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696886
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 4 м, с фильтром и обратным клапаном ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-4)
1 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х43х7
Вес, кг.
1.54

Описание товара Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 4 м, с фильтром и обратным клапаном ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-4)

Шланг всасывающий ЗУБР 40317-1-4 используется в качестве входной магистрали насосов для подачи чистой холодной воды из различных водоёмов. Изготовлен из качественного поливинилхлорида и армирован спиралью из ПВХ. Шланг имеет на одном конце обратный клапан с сетчатым фильтром, на другом конце адаптер для подключения к насосу с помощью резьбового соединения 1 дюйм.

Отзывы о товаре Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 4 м, с фильтром и обратным клапаном ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-4)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Шланг всасывающий ЗУБР 40317-1-4 используется в качестве входной магистрали насосов для подачи чистой холодной воды из различных водоёмов. Изготовлен из качественного поливинилхлорида и армирован спиралью из ПВХ. Шланг имеет на одном конце обратный клапан с сетчатым фильтром, на другом конце адаптер для подключения к насосу с помощью резьбового соединения 1 дюйм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг всасывающий ЗУБР 1?, 4 м, с фильтром и обратным клапаном ПРОФЕССИОНАЛ (40317-1-4) - этот товар вы можете купить по цене 1260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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