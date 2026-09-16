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Шланг поливочный ЗУБР 3/4? 25 м, 22 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-3/4-25) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный ЗУБР 3/4? 25 м, 22 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-3/4-25)

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Шланг поливочный ЗУБР 3/4? 25 м, 22 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-3/4-25) - фото 1
Шланг поливочный ЗУБР 3/4? 25 м, 22 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-3/4-25) - фото 2
Шланг поливочный ЗУБР 3/4? 25 м, 22 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-3/4-25) - фото 3
Шланг поливочный ЗУБР 3/4? 25 м, 22 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-3/4-25) - фото 4
Шланг поливочный ЗУБР 3/4? 25 м, 22 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-3/4-25) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг поливочный ЗУБР 3/4? 25 м, 22 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-3/4-25) - фото 1
  • Шланг поливочный ЗУБР 3/4? 25 м, 22 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-3/4-25) - фото 2
  • Шланг поливочный ЗУБР 3/4? 25 м, 22 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-3/4-25) - фото 3
  • Шланг поливочный ЗУБР 3/4? 25 м, 22 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-3/4-25) - фото 4
  • Шланг поливочный ЗУБР 3/4? 25 м, 22 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-3/4-25) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696885
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шланг поливочный ЗУБР 3/4? 25 м, 22 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-3/4-25)
1 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х48х15
Вес, кг.
4.87

Описание товара Шланг поливочный ЗУБР 3/4? 25 м, 22 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-3/4-25)

Шланг Зубр 40312-3/4-25 подходит для дренажных насосов. Изготовлен из медицинского поливинилхлорида (ПВХ), что делает его устойчивым к химическому воздействию щелочи и кислоты. Служит для орошения садово-огородных растений, перекачки сыпучих материалов и газов. Шланг ПВХ армирован искусственными нитями, что придает прочность и долговечность при эксплуатации.

Отзывы о товаре Шланг поливочный ЗУБР 3/4? 25 м, 22 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-3/4-25)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Шланг Зубр 40312-3/4-25 подходит для дренажных насосов. Изготовлен из медицинского поливинилхлорида (ПВХ), что делает его устойчивым к химическому воздействию щелочи и кислоты. Служит для орошения садово-огородных растений, перекачки сыпучих материалов и газов. Шланг ПВХ армирован искусственными нитями, что придает прочность и долговечность при эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный ЗУБР 3/4? 25 м, 22 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-3/4-25) - по цене 1700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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