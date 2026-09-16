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Шланг поливочный ЗУБР 3/4?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный(40311-3/4-25) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный ЗУБР 3/4?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный(40311-3/4-25)

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Шланг поливочный ЗУБР 3/4?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный(40311-3/4-25) - фото 1
Шланг поливочный ЗУБР 3/4?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный(40311-3/4-25) - фото 2
Шланг поливочный ЗУБР 3/4?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный(40311-3/4-25) - фото 3
Шланг поливочный ЗУБР 3/4?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный(40311-3/4-25) - фото 4
Шланг поливочный ЗУБР 3/4?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный(40311-3/4-25) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг поливочный ЗУБР 3/4?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный(40311-3/4-25) - фото 1
  • Шланг поливочный ЗУБР 3/4?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный(40311-3/4-25) - фото 2
  • Шланг поливочный ЗУБР 3/4?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный(40311-3/4-25) - фото 3
  • Шланг поливочный ЗУБР 3/4?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный(40311-3/4-25) - фото 4
  • Шланг поливочный ЗУБР 3/4?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный(40311-3/4-25) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696883
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шланг поливочный ЗУБР 3/4?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный(40311-3/4-25)
1 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х45х17
Вес, кг.
4.74

Описание товара Шланг поливочный ЗУБР 3/4?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный(40311-3/4-25)

Армированный шланг ПВХ, 3/4x25 м 40311-3/4-25 - инструмент для полива и орошения садового участка. Выполнен из медицинского ПВХ, для большей прочности имеет сетчатую армировку. Размеры шланга 3/4x25 м.

Отзывы о товаре Шланг поливочный ЗУБР 3/4?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный(40311-3/4-25)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Армированный шланг ПВХ, 3/4x25 м 40311-3/4-25 - инструмент для полива и орошения садового участка. Выполнен из медицинского ПВХ, для большей прочности имеет сетчатую армировку. Размеры шланга 3/4x25 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный ЗУБР 3/4?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный(40311-3/4-25) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1530 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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