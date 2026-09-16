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Шланг поливочный ЗУБР 3/4?, 25 м, 10 атм, однослойный, прозрачный (40310-3/4-25) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный ЗУБР 3/4?, 25 м, 10 атм, однослойный, прозрачный (40310-3/4-25)

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Шланг поливочный ЗУБР 3/4?, 25 м, 10 атм, однослойный, прозрачный (40310-3/4-25)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696881
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шланг поливочный ЗУБР 3/4?, 25 м, 10 атм, однослойный, прозрачный (40310-3/4-25)
1 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х43х17
Вес, кг.
3.95

Описание товара Шланг поливочный ЗУБР 3/4?, 25 м, 10 атм, однослойный, прозрачный (40310-3/4-25)

Однослойный шланг ПВХ 40310-3/4-25 - приспособление для полива садового участка. Выполнен из однослойного полихлорвинила. Размеры шланга 3/4x25 м.

Отзывы о товаре Шланг поливочный ЗУБР 3/4?, 25 м, 10 атм, однослойный, прозрачный (40310-3/4-25)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Однослойный шланг ПВХ 40310-3/4-25 - приспособление для полива садового участка. Выполнен из однослойного полихлорвинила. Размеры шланга 3/4x25 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный ЗУБР 3/4?, 25 м, 10 атм, однослойный, прозрачный (40310-3/4-25) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1280 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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