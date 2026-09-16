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Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 15 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-15) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 15 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-15)

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Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 15 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-15) - фото 1
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 15 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-15) - фото 2
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 15 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-15) - фото 3
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 15 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-15) - фото 4
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 15 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-15) - фото 5
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 15 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-15) - фото 6
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 15 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-15) - фото 7
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 15 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-15) - фото 8
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 15 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-15) - фото 9
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 15 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-15) - фото 10
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 15 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-15) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 15 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-15) - фото 1
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 15 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-15) - фото 2
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 15 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-15) - фото 3
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 15 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-15) - фото 4
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 15 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-15) - фото 5
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 15 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-15) - фото 6
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 15 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-15) - фото 7
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 15 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-15) - фото 8
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 15 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-15) - фото 9
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 15 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-15) - фото 10
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 15 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-15) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696877
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 15 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-15)
1 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х17
Вес, кг.
3.85

Описание товара Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 15 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-15)

Поливочный шланг GRINDA PROLine Expert 3 3/4, 15 м 8-429005-3/4-15_z02 подходит для поливочных работ на садово-огородном участке. Модель отличается особой прочностью и надёжностью. При этом сохраняет гибкость и эластичность в широчайшем температурном диапазоне. Не перегибается и не перекручивается при использовании. Шланг защищен от ультрафиолетовых лучей и не содержит вредных для окружающей среды тяжёлых металлов, таких как кадмий и барий.

Отзывы о товаре Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 15 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-15)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный шланг GRINDA PROLine Expert 3 3/4, 15 м 8-429005-3/4-15_z02 подходит для поливочных работ на садово-огородном участке. Модель отличается особой прочностью и надёжностью. При этом сохраняет гибкость и эластичность в широчайшем температурном диапазоне. Не перегибается и не перекручивается при использовании. Шланг защищен от ультрафиолетовых лучей и не содержит вредных для окружающей среды тяжёлых металлов, таких как кадмий и барий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 15 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-15) - по цене 1130 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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