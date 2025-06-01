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Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50)

30 Отзывы
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Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50) - фото 1
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50) - фото 2
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50) - фото 3
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50) - фото 4
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50) - фото 5
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50) - фото 6
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50) - фото 7
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50) - фото 8
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50) - фото 9
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50) - фото 10
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50) - фото 11
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50) - фото 12
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50) - фото 1
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50) - фото 2
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50) - фото 3
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50) - фото 4
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50) - фото 5
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50) - фото 6
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50) - фото 7
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50) - фото 8
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50) - фото 9
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50) - фото 10
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50) - фото 11
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50) - фото 12
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 510 руб. 
Начислим 73 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696876
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50)
4 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х37х20
Вес, кг.
14.15

Описание товара Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50)

Поливочный пятислойный шланг GRINDA PROLine EXPERT 3/4, 50 м, 30 атм 429007-3/4-50 предназначен для орошения садово-огородного участка. Надежность. Выполнен из пяти слоёв армированного полиамидными нитями ПВХ, который отличается устойчивостью к воздействию солнца, износостойкостью и не перекручивается при использовании. Сохраняет свою гибкость при высоких и низких температурах в диапазоне от -20 до +50°С. Безопасность. Не содержит кадмий и барий, безопасен для окружающей среды и человека.

Отзывы о товаре Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50)

Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
шланг отличный даже при холодной воде остаётся эластичным и податливым не не перегибается отличный буду ещё брать только большего сечения.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Ирина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество. Не перегибается .
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Григорий Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шланг,первый сезон правда)
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший шланг,качественный,ничем не хуже чем Керхер,зато в два раза дешевле. Я как раз соединил Керхер и гринду вместе.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шланг, напор из скважины держит уверенно, не перегибается
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все быстро! Шланг отличный, меня устраивает на все 100%! Такой взял второй! Качеством товара Grinda доволен! Весь инвентарь для полива этой фирмы! Цена = качество!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар рекомендую,зашёл в магазин на рынке у себя в Наб челнах за фитингами спросил как мой шланг (с образцом)он вынес плакат и показал мой шланг на первом месте сказал один из лучших,как-то так
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Жёстковат, на улице похолодало до +5.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, давно хотела токой, хватает на весь огород.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Галина С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл целый, хорошо упакован. Шланг мне понравился по качеству, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Аркадий П.

Достоинства:


Комментарий:
пока не устанавливал, позже дополню от
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
Закрываю не первый раз, заказ нравится
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар рекомендую не перемалывается
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ирина С

Достоинства:


Комментарий:
очень довольна покупкой.шланг пришёл,в срок,упакован добротно и компактно.в отзывах читала,что загибается.для меня нет.да,немного может перекрутиться,но выравнивается быстро,заломов нет.с моим старым шлангом не сравнить.когда прохладно,не такой мягкий,как в жару,но всё равно заломов не оставляе т можно было купить чуть больше в диаметре,пришлось,просто,купить другой переходник.к покупке рекомендую.спасибо
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
шланг понравился, не скручивается выглядит мощно
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Шланг хороший, искал недорогой шланг который не будет заламываться, этот то что надо поливать удовольствие заломов нет.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
На вид вроде нормальный, посмотрим в процессе эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
хороший шланг, по хорошей цене
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее качество. Конекторы вставляются с натягом.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Описанию соответствует. Упаковано хорошо, но всё равно продрали. Отличный шланг, на солнце в меру мягкий, в тени +12 не очень жёсткий, не скручивается, не ломается. В бухте 20м.14см. в минус не ушли, что радует. Продавцу спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шланг. Своих денег стоит!
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
Немного жестковат, но это наверно, потому что холодно пока.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Это второй купленный шланг за последние время. Очень удобный. Сейчас намотаю на катушку вообще будет супер. Прочный, лëгкий, не перегибается. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Сандркин В.

Достоинства:


Комментарий:
товар хорошего качества. купил для мойки .в работе еще не пробовал.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Булатов Алексей

Достоинства:


Комментарий:
шланг очень хороший для такой цены. очень трудно найти что то путёвое
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
Качества огонь за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
доставка пришла на 1 день раньше срока. упаковано хорошо. шланг очень плотный и на катушку намотать первый раз прям целый квест, потому что, он практически не гнется. посмотрим как будет в использовании.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество, не перегибаеться
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный шлангодин уже есть такой 3/4 дюйма. Берите не пожалеете за такую цену!!!
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
шланг отличный.только почему то метра не хватает.С миру по метру-нищему на Мерседес



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный пятислойный шланг GRINDA PROLine EXPERT 3/4, 50 м, 30 атм 429007-3/4-50 предназначен для орошения садово-огородного участка. Надежность. Выполнен из пяти слоёв армированного полиамидными нитями ПВХ, который отличается устойчивостью к воздействию солнца, износостойкостью и не перекручивается при использовании. Сохраняет свою гибкость при высоких и низких температурах в диапазоне от -20 до +50°С. Безопасность. Не содержит кадмий и барий, безопасен для окружающей среды и человека.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
шланг отличный даже при холодной воде остаётся эластичным и податливым не не перегибается отличный буду ещё брать только большего сечения.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Ирина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество. Не перегибается .
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Григорий Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шланг,первый сезон правда)
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший шланг,качественный,ничем не хуже чем Керхер,зато в два раза дешевле. Я как раз соединил Керхер и гринду вместе.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шланг, напор из скважины держит уверенно, не перегибается
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все быстро! Шланг отличный, меня устраивает на все 100%! Такой взял второй! Качеством товара Grinda доволен! Весь инвентарь для полива этой фирмы! Цена = качество!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар рекомендую,зашёл в магазин на рынке у себя в Наб челнах за фитингами спросил как мой шланг (с образцом)он вынес плакат и показал мой шланг на первом месте сказал один из лучших,как-то так
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Жёстковат, на улице похолодало до +5.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, давно хотела токой, хватает на весь огород.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Галина С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл целый, хорошо упакован. Шланг мне понравился по качеству, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Аркадий П.

Достоинства:


Комментарий:
пока не устанавливал, позже дополню от
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
Закрываю не первый раз, заказ нравится
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар рекомендую не перемалывается
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ирина С

Достоинства:


Комментарий:
очень довольна покупкой.шланг пришёл,в срок,упакован добротно и компактно.в отзывах читала,что загибается.для меня нет.да,немного может перекрутиться,но выравнивается быстро,заломов нет.с моим старым шлангом не сравнить.когда прохладно,не такой мягкий,как в жару,но всё равно заломов не оставляе т можно было купить чуть больше в диаметре,пришлось,просто,купить другой переходник.к покупке рекомендую.спасибо
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
шланг понравился, не скручивается выглядит мощно
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Шланг хороший, искал недорогой шланг который не будет заламываться, этот то что надо поливать удовольствие заломов нет.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
На вид вроде нормальный, посмотрим в процессе эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
хороший шланг, по хорошей цене
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее качество. Конекторы вставляются с натягом.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Описанию соответствует. Упаковано хорошо, но всё равно продрали. Отличный шланг, на солнце в меру мягкий, в тени +12 не очень жёсткий, не скручивается, не ломается. В бухте 20м.14см. в минус не ушли, что радует. Продавцу спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шланг. Своих денег стоит!
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
Немного жестковат, но это наверно, потому что холодно пока.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Это второй купленный шланг за последние время. Очень удобный. Сейчас намотаю на катушку вообще будет супер. Прочный, лëгкий, не перегибается. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Сандркин В.

Достоинства:


Комментарий:
товар хорошего качества. купил для мойки .в работе еще не пробовал.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Булатов Алексей

Достоинства:


Комментарий:
шланг очень хороший для такой цены. очень трудно найти что то путёвое
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
Качества огонь за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
доставка пришла на 1 день раньше срока. упаковано хорошо. шланг очень плотный и на катушку намотать первый раз прям целый квест, потому что, он практически не гнется. посмотрим как будет в использовании.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество, не перегибаеться
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный шлангодин уже есть такой 3/4 дюйма. Берите не пожалеете за такую цену!!!
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
шланг отличный.только почему то метра не хватает.С миру по метру-нищему на Мерседес


Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4? 50 м, 30 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-3/4-50) - этот товар вы можете купить по цене 4510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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