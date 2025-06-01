Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 50 м, 35 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-1/2-50)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб.
В наличии
Код товара: 696873
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 640 руб.
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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х37х15
Вес, кг.
8.15
Описание товара Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 50 м, 35 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-1/2-50)
Поливочный пятислойный шланг GRINDA PROLine EXPERT 1/2, 50 м, 35 атм 429007-1/2-50 - приспособление для полива дачи или сада. Надежность. Выполнен из пяти слоёв армированного полиамидными нитями ПВХ, который отличается устойчивостью к воздействию солнца, износостойкостью и не перекручивается при использовании. Сохраняет свою гибкость при высоких и низких температурах в диапазоне от -20 до +50°С. Безопасность. Не содержит кадмий и барий, безопасен для окружающей среды и человека.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Поливочный пятислойный шланг GRINDA PROLine EXPERT 1/2, 50 м, 35 атм 429007-1/2-50 - приспособление для полива дачи или сада. Надежность. Выполнен из пяти слоёв армированного полиамидными нитями ПВХ, который отличается устойчивостью к воздействию солнца, износостойкостью и не перекручивается при использовании. Сохраняет свою гибкость при высоких и низких температурах в диапазоне от -20 до +50°С. Безопасность. Не содержит кадмий и барий, безопасен для окружающей среды и человека.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Достоинства:
Комментарий:
шланг отличный даже при холодной воде остаётся эластичным и податливым не не перегибается отличный буду ещё брать только большего сечения.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество. Не перегибается .
Достоинства:
Комментарий:
Хороший шланг,первый сезон правда)
Достоинства:
Комментарий:
хороший шланг,качественный,ничем не хуже чем Керхер,зато в два раза дешевле. Я как раз соединил Керхер и гринду вместе.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший шланг, напор из скважины держит уверенно, не перегибается
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все быстро! Шланг отличный, меня устраивает на все 100%! Такой взял второй! Качеством товара Grinda доволен! Весь инвентарь для полива этой фирмы! Цена = качество!
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар рекомендую,зашёл в магазин на рынке у себя в Наб челнах за фитингами спросил как мой шланг (с образцом)он вынес плакат и показал мой шланг на первом месте сказал один из лучших,как-то так
Достоинства:
Комментарий:
Жёстковат, на улице похолодало до +5.
Достоинства:
Комментарий:
хороший, давно хотела токой, хватает на весь огород.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл целый, хорошо упакован. Шланг мне понравился по качеству, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
пока не устанавливал, позже дополню от
Достоинства:
Комментарий:
Закрываю не первый раз, заказ нравится
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар рекомендую не перемалывается
Достоинства:
Комментарий:
очень довольна покупкой.шланг пришёл,в срок,упакован добротно и компактно.в отзывах читала,что загибается.для меня нет.да,немного может перекрутиться,но выравнивается быстро,заломов нет.с моим старым шлангом не сравнить.когда прохладно,не такой мягкий,как в жару,но всё равно заломов не оставляе т можно было купить чуть больше в диаметре,пришлось,просто,купить другой переходник.к покупке рекомендую.спасибо
Достоинства:
Комментарий:
шланг понравился, не скручивается выглядит мощно
Достоинства:
Комментарий:
Шланг хороший, искал недорогой шланг который не будет заламываться, этот то что надо поливать удовольствие заломов нет.
Достоинства:
Комментарий:
На вид вроде нормальный, посмотрим в процессе эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
хороший шланг, по хорошей цене
Достоинства:
Комментарий:
хорошее качество. Конекторы вставляются с натягом.
Достоинства:
Комментарий:
Описанию соответствует. Упаковано хорошо, но всё равно продрали. Отличный шланг, на солнце в меру мягкий, в тени +12 не очень жёсткий, не скручивается, не ломается. В бухте 20м.14см. в минус не ушли, что радует. Продавцу спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шланг. Своих денег стоит!
Достоинства:
Комментарий:
Немного жестковат, но это наверно, потому что холодно пока.
Достоинства:
Комментарий:
Это второй купленный шланг за последние время. Очень удобный. Сейчас намотаю на катушку вообще будет супер. Прочный, лëгкий, не перегибается. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
товар хорошего качества. купил для мойки .в работе еще не пробовал.
Достоинства:
Комментарий:
шланг очень хороший для такой цены. очень трудно найти что то путёвое
Достоинства:
Комментарий:
Качества огонь за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
доставка пришла на 1 день раньше срока. упаковано хорошо. шланг очень плотный и на катушку намотать первый раз прям целый квест, потому что, он практически не гнется. посмотрим как будет в использовании.
Достоинства:
Комментарий:
отличное качество, не перегибаеться
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный шлангодин уже есть такой 3/4 дюйма. Берите не пожалеете за такую цену!!!
Достоинства:
Комментарий:
шланг отличный.только почему то метра не хватает.С миру по метру-нищему на Мерседес
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 50 м, 35 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-1/2-50) - стоимость товара 2640 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 50 м, 35 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-1/2-50)
Достоинства:
Комментарий:
шланг отличный даже при холодной воде остаётся эластичным и податливым не не перегибается отличный буду ещё брать только большего сечения.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество. Не перегибается .
Достоинства:
Комментарий:
Хороший шланг,первый сезон правда)
Достоинства:
Комментарий:
хороший шланг,качественный,ничем не хуже чем Керхер,зато в два раза дешевле. Я как раз соединил Керхер и гринду вместе.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший шланг, напор из скважины держит уверенно, не перегибается
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все быстро! Шланг отличный, меня устраивает на все 100%! Такой взял второй! Качеством товара Grinda доволен! Весь инвентарь для полива этой фирмы! Цена = качество!
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар рекомендую,зашёл в магазин на рынке у себя в Наб челнах за фитингами спросил как мой шланг (с образцом)он вынес плакат и показал мой шланг на первом месте сказал один из лучших,как-то так
Достоинства:
Комментарий:
Жёстковат, на улице похолодало до +5.
Достоинства:
Комментарий:
хороший, давно хотела токой, хватает на весь огород.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл целый, хорошо упакован. Шланг мне понравился по качеству, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
пока не устанавливал, позже дополню от
Достоинства:
Комментарий:
Закрываю не первый раз, заказ нравится
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар рекомендую не перемалывается
Достоинства:
Комментарий:
очень довольна покупкой.шланг пришёл,в срок,упакован добротно и компактно.в отзывах читала,что загибается.для меня нет.да,немного может перекрутиться,но выравнивается быстро,заломов нет.с моим старым шлангом не сравнить.когда прохладно,не такой мягкий,как в жару,но всё равно заломов не оставляе т можно было купить чуть больше в диаметре,пришлось,просто,купить другой переходник.к покупке рекомендую.спасибо
Достоинства:
Комментарий:
шланг понравился, не скручивается выглядит мощно
Достоинства:
Комментарий:
Шланг хороший, искал недорогой шланг который не будет заламываться, этот то что надо поливать удовольствие заломов нет.
Достоинства:
Комментарий:
На вид вроде нормальный, посмотрим в процессе эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
хороший шланг, по хорошей цене
Достоинства:
Комментарий:
хорошее качество. Конекторы вставляются с натягом.
Достоинства:
Комментарий:
Описанию соответствует. Упаковано хорошо, но всё равно продрали. Отличный шланг, на солнце в меру мягкий, в тени +12 не очень жёсткий, не скручивается, не ломается. В бухте 20м.14см. в минус не ушли, что радует. Продавцу спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шланг. Своих денег стоит!
Достоинства:
Комментарий:
Немного жестковат, но это наверно, потому что холодно пока.
Достоинства:
Комментарий:
Это второй купленный шланг за последние время. Очень удобный. Сейчас намотаю на катушку вообще будет супер. Прочный, лëгкий, не перегибается. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
товар хорошего качества. купил для мойки .в работе еще не пробовал.
Достоинства:
Комментарий:
шланг очень хороший для такой цены. очень трудно найти что то путёвое
Достоинства:
Комментарий:
Качества огонь за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
доставка пришла на 1 день раньше срока. упаковано хорошо. шланг очень плотный и на катушку намотать первый раз прям целый квест, потому что, он практически не гнется. посмотрим как будет в использовании.
Достоинства:
Комментарий:
отличное качество, не перегибаеться
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный шлангодин уже есть такой 3/4 дюйма. Берите не пожалеете за такую цену!!!
Достоинства:
Комментарий:
шланг отличный.только почему то метра не хватает.С миру по метру-нищему на Мерседес