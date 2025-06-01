Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 25 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-25)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
В наличии
Код товара: 696870
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 790 руб.
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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х42х11
Вес, кг.
5.75
Описание товара Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 25 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-25)
Поливочный армированный 3-слойный шланг GRINDA PROLine Expert 3, 30 атм, 3/4х25м 8-429005-3/4-25_z02 выдерживает высокие температурные нагрузки, воздействие УФ-лучей, интенсивное использование. Упрочняется полиамидной нитью. Не перегибается и не спутывается благодаря спиралевидному армированию.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Поливочный армированный 3-слойный шланг GRINDA PROLine Expert 3, 30 атм, 3/4х25м 8-429005-3/4-25_z02 выдерживает высокие температурные нагрузки, воздействие УФ-лучей, интенсивное использование. Упрочняется полиамидной нитью. Не перегибается и не спутывается благодаря спиралевидному армированию.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Достоинства:
Комментарий:
При морозе в -12 гнется нормально , без переломов . Летом любой новый шланг хороший . Использую пол года и пока нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
шланг мягкий.доставка быстрая
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не пользовался, с виду очень неплохой
Достоинства:
Комментарий:
брал дядя, шланг у нас в огороде я не наблюдаю, жалоб не было
Достоинства:
Комментарий:
видел его в магазине, понравился, плотный, заказал, а он оказывается заклеен с двух сторон и подкачен. надрезал где склейка и получил обыкновенную резинку. и ломается и перегибается и все как у всех.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный шланг для полива, мне подошёл поливать сад, огород. Данную форму,, Жук" беру уже второй раз, предыдущий служит и летом для полива и зимой для налива бани, не убирал в мороз просто сливал воду прогоном с поднятием выше уровня рук.
Достоинства:
Комментарий:
Шланг шикарный, был у меня какой-то прорезиненный, очень старый, ничего ему не делалось , и в сарае зимовал и по участку таскали. Лет 10 прослужил. Со временем ,конечно на части поделился, так вот этот очень похож. Сам ложится в форму петли, не нужно опасаться что сложится/переломится на жаре +30 повел себя так же. (предыдущий шланг на жаре превращался в тряпочку )
Достоинства:
Комментарий:
пока всё хорошо. не дубеет от воды со скважины. посмотрим как поведет себя зимой.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший шланг, не перегибается и не дуется на солнце, пока все норм.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл в срок, целый, но не такой мягкий как хотелось бы, перегибается но звезду не стала снимать.
Достоинства:
Комментарий:
шланг отличный от холодной воды не дубеет пришёл целый можете смело заказывать
Достоинства:
Комментарий:
Понравился, удобный, мягкий
Достоинства:
Комментарий:
Шланг приобрёл для школы, для полива клумб. Качество устроило, в дальнейшем посмотрим как будет в эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
доставлен во время, только начали пользоваться, пока всё хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
гибкий ровный не ломается, можно брать
Достоинства:
Комментарий:
По сравнению с прошлым шлангом, этот тонковат в стенке. Пришлось на быстросъёмы изоленту подматывать. Теперь держат. Брал для мощного насоса на 10АТМ. Держит, не раздувается. Теперь лишь бы на солнце не окаменел.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл вовремя, упаковка вся рваная. По качеству ещё не пробовали.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шланг ,свою функцию выполняет на отдично,Спасибо продавцу и производителю. Товар рекомендую к покупке однозначно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шланг. Пришёл быстро. Упаковка толька не целая оказалась.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный беру не первый раз разного размера супер Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Обычный хороший шланг. Дешевле чем в магазинах
Достоинства:
Комментарий:
суперский шланг!рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хорошее качество, 3 сложный и очень гибкий, надеюсь мороз переживет
Достоинства:
Комментарий:
прекрасный шланг вовремя доставили,благодарим
Достоинства:
Комментарий:
огонёк .супер шланг. мягкий не ломается .
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар. Уже не первый раз беру.
Достоинства:
Комментарий:
Покупаем уже второй, удлинили, огород большой. Очень понравилось качество. Огромное спасибо всем.
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 25 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-25) - по цене 1790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 25 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-25)
Достоинства:
Комментарий:
При морозе в -12 гнется нормально , без переломов . Летом любой новый шланг хороший . Использую пол года и пока нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
шланг мягкий.доставка быстрая
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не пользовался, с виду очень неплохой
Достоинства:
Комментарий:
брал дядя, шланг у нас в огороде я не наблюдаю, жалоб не было
Достоинства:
Комментарий:
видел его в магазине, понравился, плотный, заказал, а он оказывается заклеен с двух сторон и подкачен. надрезал где склейка и получил обыкновенную резинку. и ломается и перегибается и все как у всех.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный шланг для полива, мне подошёл поливать сад, огород. Данную форму,, Жук" беру уже второй раз, предыдущий служит и летом для полива и зимой для налива бани, не убирал в мороз просто сливал воду прогоном с поднятием выше уровня рук.
Достоинства:
Комментарий:
Шланг шикарный, был у меня какой-то прорезиненный, очень старый, ничего ему не делалось , и в сарае зимовал и по участку таскали. Лет 10 прослужил. Со временем ,конечно на части поделился, так вот этот очень похож. Сам ложится в форму петли, не нужно опасаться что сложится/переломится на жаре +30 повел себя так же. (предыдущий шланг на жаре превращался в тряпочку )
Достоинства:
Комментарий:
пока всё хорошо. не дубеет от воды со скважины. посмотрим как поведет себя зимой.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший шланг, не перегибается и не дуется на солнце, пока все норм.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл в срок, целый, но не такой мягкий как хотелось бы, перегибается но звезду не стала снимать.
Достоинства:
Комментарий:
шланг отличный от холодной воды не дубеет пришёл целый можете смело заказывать
Достоинства:
Комментарий:
Понравился, удобный, мягкий
Достоинства:
Комментарий:
Шланг приобрёл для школы, для полива клумб. Качество устроило, в дальнейшем посмотрим как будет в эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
доставлен во время, только начали пользоваться, пока всё хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
гибкий ровный не ломается, можно брать
Достоинства:
Комментарий:
По сравнению с прошлым шлангом, этот тонковат в стенке. Пришлось на быстросъёмы изоленту подматывать. Теперь держат. Брал для мощного насоса на 10АТМ. Держит, не раздувается. Теперь лишь бы на солнце не окаменел.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл вовремя, упаковка вся рваная. По качеству ещё не пробовали.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шланг ,свою функцию выполняет на отдично,Спасибо продавцу и производителю. Товар рекомендую к покупке однозначно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шланг. Пришёл быстро. Упаковка толька не целая оказалась.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный беру не первый раз разного размера супер Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Обычный хороший шланг. Дешевле чем в магазинах
Достоинства:
Комментарий:
суперский шланг!рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хорошее качество, 3 сложный и очень гибкий, надеюсь мороз переживет
Достоинства:
Комментарий:
прекрасный шланг вовремя доставили,благодарим
Достоинства:
Комментарий:
огонёк .супер шланг. мягкий не ломается .
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар. Уже не первый раз беру.
Достоинства:
Комментарий:
Покупаем уже второй, удлинили, огород большой. Очень понравилось качество. Огромное спасибо всем.