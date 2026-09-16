Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб.
В наличии
Код товара: 696867
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940 руб.
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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х13
Вес, кг.
3.08
Описание товара Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20)
Поливочный армированный 3-х слойный шланг GRINDA PROLine Expert 3, 35 атм, 1/2х20м 8-429005-1/2-20_z02 выдерживает высокие температурные нагрузки, воздействие УФ-лучей, интенсивное использование. Упрочняется полиамидной нитью. Не перегибается и не спутывается благодаря спиралевидному армированию.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Поливочный армированный 3-х слойный шланг GRINDA PROLine Expert 3, 35 атм, 1/2х20м 8-429005-1/2-20_z02 выдерживает высокие температурные нагрузки, воздействие УФ-лучей, интенсивное использование. Упрочняется полиамидной нитью. Не перегибается и не спутывается благодаря спиралевидному армированию.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20) - стоимость товара 940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20)