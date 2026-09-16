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Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20)

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Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20) - фото 1
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20) - фото 2
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20) - фото 3
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20) - фото 4
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20) - фото 5
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20) - фото 6
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20) - фото 7
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20) - фото 8
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20) - фото 9
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20) - фото 10
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20) - фото 1
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20) - фото 2
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20) - фото 3
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20) - фото 4
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20) - фото 5
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20) - фото 6
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20) - фото 7
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20) - фото 8
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20) - фото 9
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20) - фото 10
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696867
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20)
940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х13
Вес, кг.
3.08

Описание товара Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20)

Поливочный армированный 3-х слойный шланг GRINDA PROLine Expert 3, 35 атм, 1/2х20м 8-429005-1/2-20_z02 выдерживает высокие температурные нагрузки, воздействие УФ-лучей, интенсивное использование. Упрочняется полиамидной нитью. Не перегибается и не спутывается благодаря спиралевидному армированию.

Отзывы о товаре Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный армированный 3-х слойный шланг GRINDA PROLine Expert 3, 35 атм, 1/2х20м 8-429005-1/2-20_z02 выдерживает высокие температурные нагрузки, воздействие УФ-лучей, интенсивное использование. Упрочняется полиамидной нитью. Не перегибается и не спутывается благодаря спиралевидному армированию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойный, армированный,PROLine (8-429005-1/2-20) - стоимость товара 940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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