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Комплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-0,5 с терморегулятором Basic купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-0,5 с терморегулятором Basic

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Комплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-0,5 с терморегулятором Basic - фото 1
Комплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-0,5 с терморегулятором Basic - фото 2
Комплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-0,5 с терморегулятором Basic - фото 3
Комплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-0,5 с терморегулятором Basic - фото 4
Комплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-0,5 с терморегулятором Basic - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Теплый пол
  • Комплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-0,5 с терморегулятором Basic - фото 1
  • Комплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-0,5 с терморегулятором Basic - фото 2
  • Комплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-0,5 с терморегулятором Basic - фото 3
  • Комплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-0,5 с терморегулятором Basic - фото 4
  • Комплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-0,5 с терморегулятором Basic - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
3 190 руб.  6 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696815
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Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Теплый пол
Размеры в упаковке, см
50х30х17
Вес, кг.
1.06

Описание товара Комплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-0,5 с терморегулятором Basic

Тонкий двухжильный кабель надежно вплетен в основу мата, что исключает его отрыв и смещение. По всей площади основа пропитана специальным клеящим составом, благодаря чему мат идеально распределяется и фиксируется на поверхности, без образования бугров.

Отзывы о товаре Комплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-0,5 с терморегулятором Basic




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Теплый пол
Описание
Тонкий двухжильный кабель надежно вплетен в основу мата, что исключает его отрыв и смещение. По всей площади основа пропитана специальным клеящим составом, благодаря чему мат идеально распределяется и фиксируется на поверхности, без образования бугров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-0,5 с терморегулятором Basic - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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