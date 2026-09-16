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Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 D Turbo купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 D Turbo

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Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 D Turbo - фото 1
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 D Turbo - фото 2
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 D Turbo - фото 3
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 D Turbo - фото 4
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 D Turbo - фото 5
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 D Turbo - фото 6
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 D Turbo - фото 7
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 D Turbo - фото 8
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 D Turbo - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 D Turbo - фото 1
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 D Turbo - фото 2
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 D Turbo - фото 3
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 D Turbo - фото 4
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 D Turbo - фото 5
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 D Turbo - фото 6
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 D Turbo - фото 7
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 D Turbo - фото 8
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 D Turbo - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-68%
1 140 руб.  3 570 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696789
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 D Turbo
1 140 руб. -68%
3 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Вентилятор
Размеры в упаковке, см
19х19х11
Вес, г.
636

Описание товара Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 D Turbo

Вытяжные вентиляторы серии SUNRISE помогут создать принудительную вытяжку в помещениях с высоким уровнем влажности с учетом индивидуальных особенностей пространства. В серии предусмотрены модели с низким уровнем шума и модели с повышенной производительностью, а также модели с москитной сеткой, таймером, тяговым выключателем, обратным клапаном, обратным клапаном с сеткой.

Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 D Turbo




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Вентилятор
Описание
Вытяжные вентиляторы серии SUNRISE помогут создать принудительную вытяжку в помещениях с высоким уровнем влажности с учетом индивидуальных особенностей пространства. В серии предусмотрены модели с низким уровнем шума и модели с повышенной производительностью, а также модели с москитной сеткой, таймером, тяговым выключателем, обратным клапаном, обратным клапаном с сеткой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 D Turbo – стоимость товара 1140 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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