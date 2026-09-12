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Кабель нагревательный Royal Thermo Doublepower Cable RTDC 2-17-2000 (комплект) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель нагревательный Royal Thermo Doublepower Cable RTDC 2-17-2000 (комплект)

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Кабель нагревательный Royal Thermo Doublepower Cable RTDC 2-17-2000 (комплект) - фото 1
Кабель нагревательный Royal Thermo Doublepower Cable RTDC 2-17-2000 (комплект) - фото 2
Кабель нагревательный Royal Thermo Doublepower Cable RTDC 2-17-2000 (комплект) - фото 3
Кабель нагревательный Royal Thermo Doublepower Cable RTDC 2-17-2000 (комплект) - фото 4
Кабель нагревательный Royal Thermo Doublepower Cable RTDC 2-17-2000 (комплект) - фото 5
Кабель нагревательный Royal Thermo Doublepower Cable RTDC 2-17-2000 (комплект) - фото 6
Кабель нагревательный Royal Thermo Doublepower Cable RTDC 2-17-2000 (комплект) - фото 7
Кабель нагревательный Royal Thermo Doublepower Cable RTDC 2-17-2000 (комплект) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель нагревательный
  • Кабель нагревательный Royal Thermo Doublepower Cable RTDC 2-17-2000 (комплект) - фото 1
  • Кабель нагревательный Royal Thermo Doublepower Cable RTDC 2-17-2000 (комплект) - фото 2
  • Кабель нагревательный Royal Thermo Doublepower Cable RTDC 2-17-2000 (комплект) - фото 3
  • Кабель нагревательный Royal Thermo Doublepower Cable RTDC 2-17-2000 (комплект) - фото 4
  • Кабель нагревательный Royal Thermo Doublepower Cable RTDC 2-17-2000 (комплект) - фото 5
  • Кабель нагревательный Royal Thermo Doublepower Cable RTDC 2-17-2000 (комплект) - фото 6
  • Кабель нагревательный Royal Thermo Doublepower Cable RTDC 2-17-2000 (комплект) - фото 7
  • Кабель нагревательный Royal Thermo Doublepower Cable RTDC 2-17-2000 (комплект) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%
9 990 руб.  25 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696788
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Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Кабель нагревательный
Размеры в упаковке, см
34х34х6
Вес, кг.
6.63

Описание товара Кабель нагревательный Royal Thermo Doublepower Cable RTDC 2-17-2000 (комплект)

Серия RTDC - тонкий двужильный нагревательный кабель высокой мощности (17 Вт/м). Обе нагревательные жилы кабеля являются греющими, что обеспечивает быстрый нагрев пола. Тонкая герметичная муфта позволяет сократить высоту подъема уровня пола и обеспечивает высокую надежность системы. Суперпрочная арамидная жила и трехслойная изоляция надежно защищают кабель от случайных повреждений и перегрева в течение всего срока службы. Рекомендуется для укладки в бетонную стяжку, подходит для помещений со сложной конфигурацией.

Отзывы о товаре Кабель нагревательный Royal Thermo Doublepower Cable RTDC 2-17-2000 (комплект)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Кабель нагревательный
Описание
Серия RTDC - тонкий двужильный нагревательный кабель высокой мощности (17 Вт/м). Обе нагревательные жилы кабеля являются греющими, что обеспечивает быстрый нагрев пола. Тонкая герметичная муфта позволяет сократить высоту подъема уровня пола и обеспечивает высокую надежность системы. Суперпрочная арамидная жила и трехслойная изоляция надежно защищают кабель от случайных повреждений и перегрева в течение всего срока службы. Рекомендуется для укладки в бетонную стяжку, подходит для помещений со сложной конфигурацией.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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