Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 S Silent
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-68%1 250 руб. 3 920 руб.
В наличии
Код товара: 696721
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 250 руб. -68%
3 920 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
19х19х16
Вес, г.
600
Описание товара Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 S Silent
Вытяжной вентилятор Royal Thermo RAFR 120 S серии SUNRISE поможет создать принудительную вытяжку в помещениях с высоким уровнем влажности с учетом индивидуальных особенностей пространства. Универсальный монтаж позволяет устанавливать устройство как в отверстие вентиляционной шахты, так и в подвесной потолок или стену. Наличие световой индикации создает дополнительный комфорт эксплуатации, информируя пользователя о состоянии вентилятора. Выполненный из экологичного ABS-пластика, корпус вентилятора отличается высокой прочностью, не изменяет со временем цвет.
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Вытяжной вентилятор Royal Thermo RAFR 120 S серии SUNRISE поможет создать принудительную вытяжку в помещениях с высоким уровнем влажности с учетом индивидуальных особенностей пространства. Универсальный монтаж позволяет устанавливать устройство как в отверстие вентиляционной шахты, так и в подвесной потолок или стену. Наличие световой индикации создает дополнительный комфорт эксплуатации, информируя пользователя о состоянии вентилятора. Выполненный из экологичного ABS-пластика, корпус вентилятора отличается высокой прочностью, не изменяет со временем цвет.
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 S Silent - по цене 1250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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