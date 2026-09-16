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Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 120 S Silent купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 120 S Silent

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Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 120 S Silent - фото 1
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 120 S Silent - фото 2
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 120 S Silent - фото 3
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 120 S Silent - фото 4
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 120 S Silent - фото 5
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 120 S Silent - фото 6
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 120 S Silent - фото 7
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 120 S Silent - фото 8
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 120 S Silent - фото 9
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 120 S Silent - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 120 S Silent - фото 1
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 120 S Silent - фото 2
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 120 S Silent - фото 3
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 120 S Silent - фото 4
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 120 S Silent - фото 5
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 120 S Silent - фото 6
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 120 S Silent - фото 7
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 120 S Silent - фото 8
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 120 S Silent - фото 9
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 120 S Silent - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-66%
1 360 руб.  4 040 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696718
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 120 S Silent
1 360 руб. -66%
4 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Вентилятор
Размеры в упаковке, см
22х22х21
Вес, г.
801

Описание товара Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 120 S Silent

Вытяжной вентилятор Royal Thermo RAFS 120 S серии SUNSEТ предназначен для создания принудительной вытяжки в помещениях с высоким уровнем влажности с учетом индивидуальных особенностей помещения. Прибор оснащен закрытой передней панелью. Универсальный монтаж позволяет устанавливать устройство как в отверстие вентиляционной шахты, так и в подвесной потолок или стену.

Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 120 S Silent




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Вентилятор
Описание
Вытяжной вентилятор Royal Thermo RAFS 120 S серии SUNSEТ предназначен для создания принудительной вытяжки в помещениях с высоким уровнем влажности с учетом индивидуальных особенностей помещения. Прибор оснащен закрытой передней панелью. Универсальный монтаж позволяет устанавливать устройство как в отверстие вентиляционной шахты, так и в подвесной потолок или стену.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 120 S Silent - стоимость товара 1360 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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