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Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 100 V с обратным клапаном купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 100 V с обратным клапаном

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Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 100 V с обратным клапаном - фото 1
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 100 V с обратным клапаном - фото 2
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 100 V с обратным клапаном - фото 3
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 100 V с обратным клапаном - фото 4
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 100 V с обратным клапаном - фото 5
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 100 V с обратным клапаном - фото 6
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 100 V с обратным клапаном - фото 7
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 100 V с обратным клапаном - фото 8
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 100 V с обратным клапаном - фото 9
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 100 V с обратным клапаном - фото 10
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 100 V с обратным клапаном - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 100 V с обратным клапаном - фото 1
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 100 V с обратным клапаном - фото 2
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 100 V с обратным клапаном - фото 3
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 100 V с обратным клапаном - фото 4
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 100 V с обратным клапаном - фото 5
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 100 V с обратным клапаном - фото 6
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 100 V с обратным клапаном - фото 7
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 100 V с обратным клапаном - фото 8
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 100 V с обратным клапаном - фото 9
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 100 V с обратным клапаном - фото 10
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 100 V с обратным клапаном - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
2 190 руб.  2 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696711
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Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Вентилятор
Размеры в упаковке, см
19х19х8
Вес, г.
800

Описание товара Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 100 V с обратным клапаном

Вытяжные вентиляторы серии SUNSEТ обладают широким модельным рядом и предназначены для создания принудительной вытяжки в помещениях с высоким уровнем влажности с учетом индивидуальных особенностей помещения. В серии предусмотрены модели с низким уровнем шума и модели с повышенной производительностью, а также модели с москитной сеткой, таймером, тяговым выключателем и т.д.

Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 100 V с обратным клапаном




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Вентилятор
Описание
Вытяжные вентиляторы серии SUNSEТ обладают широким модельным рядом и предназначены для создания принудительной вытяжки в помещениях с высоким уровнем влажности с учетом индивидуальных особенностей помещения. В серии предусмотрены модели с низким уровнем шума и модели с повышенной производительностью, а также модели с москитной сеткой, таймером, тяговым выключателем и т.д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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