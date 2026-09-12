Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 100 V с обратным клапаном
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%2 190 руб. 2 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696711
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
19х19х8
Вес, г.
800
Описание товара Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunset RAFS 100 V с обратным клапаном
Вытяжные вентиляторы серии SUNSEТ обладают широким модельным рядом и предназначены для создания принудительной вытяжки в помещениях с высоким уровнем влажности с учетом индивидуальных особенностей помещения. В серии предусмотрены модели с низким уровнем шума и модели с повышенной производительностью, а также модели с москитной сеткой, таймером, тяговым выключателем и т.д.
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Вытяжные вентиляторы серии SUNSEТ обладают широким модельным рядом и предназначены для создания принудительной вытяжки в помещениях с высоким уровнем влажности с учетом индивидуальных особенностей помещения. В серии предусмотрены модели с низким уровнем шума и модели с повышенной производительностью, а также модели с москитной сеткой, таймером, тяговым выключателем и т.д.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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