IQ-модуль для увлажнителя Electrolux Smart Eye EHU/SM-15
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Характеристики
Тип товара
Модуль для увлажнителя
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-64%340 руб. 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696670
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х13х5
Вес, г.
40
Описание товара IQ-модуль для увлажнителя Electrolux Smart Eye EHU/SM-15
IQ-модуль Smart Eye со встроенным датчиком присутствия реагирует на движение и позволяет увеличить время работы увлажнителя-ecoBIOCOMPLEX до 5 дней без долива воды, при этом экономия электроэнергии и воды может достигать 40%
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
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IQ-модуль Smart Eye со встроенным датчиком присутствия реагирует на движение и позволяет увеличить время работы увлажнителя-ecoBIOCOMPLEX до 5 дней без долива воды, при этом экономия электроэнергии и воды может достигать 40%
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
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