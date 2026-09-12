Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T
Технология Transformer System представляет абсолютную свободу выбора комплектации конвектора. Инновационная технология Transformer System Air Gate 2 позволяет потребителю свободно управлять комплектацией прибора. Конвектор Transformer System состоит из отопительного модуля (базовая часть) и съемного блока управления. Отопительный модуль Air Gate Transformer System оснащен современным нагревательным элементом Hedgehog, который выходит на рабочую температуру на 20% быстрее и имеет супер компактные размеры за счет увеличенной площади теплоотдачи. Пониженная на 15% температура элемента и корпуса гарантирует мягкое и комфортное тепло. ВАЖНО. В комплект входит только отопительный модуль. Для работы конвектора необходимо добавить в комплект один из трех блоков управления (обязательно) и шасси (не обязательно).
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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