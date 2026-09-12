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Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T

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Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 1
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 2
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 3
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 4
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 5
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 6
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 7
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 8
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 9
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 10
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 11
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 12
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 13
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 14
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 15
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 16
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для конвекторов
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 1
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 2
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 3
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 4
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 5
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 6
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 7
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 8
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 9
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 10
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 11
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 12
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 13
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 14
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 15
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 16
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
7 496 руб.  9 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696655
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Аксессуары для конвекторов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х45х13
Вес, кг.
4.5

Описание товара Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T

Технология Transformer System представляет абсолютную свободу выбора комплектации конвектора. Инновационная технология Transformer System Rapid, позволяет потребителю свободно управлять комплектацией прибора. Конвектор Transformer System состоит из отопительного модуля (базовая часть) и съемного блока управления. По желанию, можно выбрать настенную (входит в комплектацию модуля) или напольную (приобретается отдельно) установку. Отопительный модуль Rapid Transformer System оснащен современным нагревательным элементом Hedgehog, который выходит на рабочую температуру на 20% быстрее и имеет супер компактные размеры за счет увеличенной площади теплоотдачи. Пониженная на 15% температура элемента и корпуса гарантирует мягкое и комфортное тепло. Ресурс нагревательного элемента Hedgehog 25 лет! ВАЖНО. В комплект входит только отопительный модуль. Для работы конвектора необходимо добавить в комплект один из трех блоков управления (обязательно) и шасси (не обязательно).

Отзывы о товаре Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2000 T




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Аксессуары для конвекторов
Страна производитель
Китай
Описание
Технология Transformer System представляет абсолютную свободу выбора комплектации конвектора. Инновационная технология Transformer System Rapid, позволяет потребителю свободно управлять комплектацией прибора. Конвектор Transformer System состоит из отопительного модуля (базовая часть) и съемного блока управления. По желанию, можно выбрать настенную (входит в комплектацию модуля) или напольную (приобретается отдельно) установку. Отопительный модуль Rapid Transformer System оснащен современным нагревательным элементом Hedgehog, который выходит на рабочую температуру на 20% быстрее и имеет супер компактные размеры за счет увеличенной площади теплоотдачи. Пониженная на 15% температура элемента и корпуса гарантирует мягкое и комфортное тепло. Ресурс нагревательного элемента Hedgehog 25 лет! ВАЖНО. В комплект входит только отопительный модуль. Для работы конвектора необходимо добавить в комплект один из трех блоков управления (обязательно) и шасси (не обязательно).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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