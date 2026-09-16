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Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 150 V с обратным клапаном купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 150 V с обратным клапаном

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Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 150 V с обратным клапаном - фото 1
Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 150 V с обратным клапаном - фото 2
Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 150 V с обратным клапаном - фото 3
Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 150 V с обратным клапаном - фото 4
Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 150 V с обратным клапаном - фото 5
Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 150 V с обратным клапаном - фото 6
Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 150 V с обратным клапаном - фото 7
Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 150 V с обратным клапаном - фото 8
Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 150 V с обратным клапаном - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 150 V с обратным клапаном - фото 1
  • Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 150 V с обратным клапаном - фото 2
  • Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 150 V с обратным клапаном - фото 3
  • Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 150 V с обратным клапаном - фото 4
  • Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 150 V с обратным клапаном - фото 5
  • Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 150 V с обратным клапаном - фото 6
  • Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 150 V с обратным клапаном - фото 7
  • Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 150 V с обратным клапаном - фото 8
  • Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 150 V с обратным клапаном - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
1 701 руб.  2 140 руб. 

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В наличии
Код товара: 696604
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 150 V с обратным клапаном
1 701 руб. -21%
2 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Вентилятор
Размеры в упаковке, см
21х21х21
Вес, г.
800

Описание товара Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 150 V с обратным клапаном

Вытяжной вентилятор Ballu BAF-AR 150 V благодаря производительности воздушного потока 300 м?/ч справляется с отведением излишней влажности, испарений от приготовления пищи и посторонних запахов. Он выполнен в корпусе из пластика ABS и устанавливается на вентиляционное отверстие диаметром 150 мм. Клапан обратной тяги исключает проникновение воздуха снаружи помещения.

Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 150 V с обратным клапаном




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Вентилятор
Описание
Вытяжной вентилятор Ballu BAF-AR 150 V благодаря производительности воздушного потока 300 м?/ч справляется с отведением излишней влажности, испарений от приготовления пищи и посторонних запахов. Он выполнен в корпусе из пластика ABS и устанавливается на вентиляционное отверстие диаметром 150 мм. Клапан обратной тяги исключает проникновение воздуха снаружи помещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 150 V с обратным клапаном - стоимость товара 1701 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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