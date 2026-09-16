Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 100 VP с обратным клапаном и тяговым выключателем
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%1 511 руб. 1 900 руб.
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В наличии
Код товара: 696599
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 511 руб. -20%
1 900 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
17х16х16
Вес, г.
480
Описание товара Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 100 VP с обратным клапаном и тяговым выключателем
Вытяжные вентиляторы Ballu серии AR с индикацией используются для создания принудительной вентиляции, помогая избавиться от посторонних запахов и сырости. Высокий класс пылевлагозащищенности IP44 позволяет устанавливать приборы в комнатах с высоким уровнем влажности, мембранный обратный клапан препятствует проникновению в помещение посторонних запахов из вентиляционной шахты, а защита от перегрева следит за состоянием устройства.
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Вытяжные вентиляторы Ballu серии AR с индикацией используются для создания принудительной вентиляции, помогая избавиться от посторонних запахов и сырости. Высокий класс пылевлагозащищенности IP44 позволяет устанавливать приборы в комнатах с высоким уровнем влажности, мембранный обратный клапан препятствует проникновению в помещение посторонних запахов из вентиляционной шахты, а защита от перегрева следит за состоянием устройства.
Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 100 VP с обратным клапаном и тяговым выключателем - купить по цене 1511 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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