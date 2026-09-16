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Вентилятор вытяжной Ballu BAF-FW 100 N с антимоскитной сеткой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор вытяжной Ballu BAF-FW 100 N с антимоскитной сеткой

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Вентилятор вытяжной Ballu BAF-FW 100 N с антимоскитной сеткой - фото 1
Вентилятор вытяжной Ballu BAF-FW 100 N с антимоскитной сеткой - фото 2
Вентилятор вытяжной Ballu BAF-FW 100 N с антимоскитной сеткой - фото 3
Вентилятор вытяжной Ballu BAF-FW 100 N с антимоскитной сеткой - фото 4
Вентилятор вытяжной Ballu BAF-FW 100 N с антимоскитной сеткой - фото 5
Вентилятор вытяжной Ballu BAF-FW 100 N с антимоскитной сеткой - фото 6
Вентилятор вытяжной Ballu BAF-FW 100 N с антимоскитной сеткой - фото 7
Вентилятор вытяжной Ballu BAF-FW 100 N с антимоскитной сеткой - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вентилятор вытяжной Ballu BAF-FW 100 N с антимоскитной сеткой - фото 1
  • Вентилятор вытяжной Ballu BAF-FW 100 N с антимоскитной сеткой - фото 2
  • Вентилятор вытяжной Ballu BAF-FW 100 N с антимоскитной сеткой - фото 3
  • Вентилятор вытяжной Ballu BAF-FW 100 N с антимоскитной сеткой - фото 4
  • Вентилятор вытяжной Ballu BAF-FW 100 N с антимоскитной сеткой - фото 5
  • Вентилятор вытяжной Ballu BAF-FW 100 N с антимоскитной сеткой - фото 6
  • Вентилятор вытяжной Ballu BAF-FW 100 N с антимоскитной сеткой - фото 7
  • Вентилятор вытяжной Ballu BAF-FW 100 N с антимоскитной сеткой - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
941 руб.  1 190 руб. 

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894 руб. 

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В наличии
Код товара: 696586
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор вытяжной Ballu BAF-FW 100 N с антимоскитной сеткой
941 руб. -21%
1 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Вентилятор
Размеры в упаковке, см
17х16х16
Вес, г.
460

Описание товара Вентилятор вытяжной Ballu BAF-FW 100 N с антимоскитной сеткой

Вытяжной вентилятор Ballu BAF-FW 100 N удаляет посторонние запахи и излишнюю влагу из бытовых помещений. Он предусматривает размещение на стене и потолке в отверстие диаметром 100 мм. Вентилятор выполнен в корпусе из пластика ABS с защитой по стандарту IP44.

Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной Ballu BAF-FW 100 N с антимоскитной сеткой




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Вентилятор
Описание
Вытяжной вентилятор Ballu BAF-FW 100 N удаляет посторонние запахи и излишнюю влагу из бытовых помещений. Он предусматривает размещение на стене и потолке в отверстие диаметром 100 мм. Вентилятор выполнен в корпусе из пластика ABS с защитой по стандарту IP44.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор вытяжной Ballu BAF-FW 100 N с антимоскитной сеткой - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 941 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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