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Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-1 (комплект теплого пола) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-1 (комплект теплого пола)

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Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-1 (комплект теплого пола) - фото 1
Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-1 (комплект теплого пола) - фото 2
Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-1 (комплект теплого пола) - фото 3
Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-1 (комплект теплого пола) - фото 4
Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-1 (комплект теплого пола) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Теплый пол
  • Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-1 (комплект теплого пола) - фото 1
  • Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-1 (комплект теплого пола) - фото 2
  • Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-1 (комплект теплого пола) - фото 3
  • Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-1 (комплект теплого пола) - фото 4
  • Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-1 (комплект теплого пола) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
1 070 руб.  2 300 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696561
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-1 (комплект теплого пола)
1 070 руб. -53%
2 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AC Electric
Тип товара
Теплый пол
Размеры в упаковке, см
50х35х17
Вес, г.
720

Описание товара Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-1 (комплект теплого пола)

Кабельные системы обогрева AC Electriс на основе нагревательных матов, предназначены для комфортного обогрева поверхности пола в помещениях различного назначения и поддержания оптимального теплораспределения в помещении в течение года. Нагревательные маты AC Electriс не требуют обязательной установки в бетонную стяжку, укладываются непосредственно в клеевой раствор для крепления плитки. Используются в случаях, когда необходимо поднять уровень пола на минимальную высоту.

Отзывы о товаре Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-1 (комплект теплого пола)




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Характеристики
Бренд
AC Electric
Тип товара
Теплый пол
Описание
Кабельные системы обогрева AC Electriс на основе нагревательных матов, предназначены для комфортного обогрева поверхности пола в помещениях различного назначения и поддержания оптимального теплораспределения в помещении в течение года. Нагревательные маты AC Electriс не требуют обязательной установки в бетонную стяжку, укладываются непосредственно в клеевой раствор для крепления плитки. Используются в случаях, когда необходимо поднять уровень пола на минимальную высоту.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-1 (комплект теплого пола) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1070 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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