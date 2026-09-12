Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige
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Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696470
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
450
Описание товара Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige
Внешний аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh со встроенным кабелем — это надёжное и мощное зарядное устройство, которое обеспечит быструю и эффективную зарядку ваших устройств. Благодаря ёмкости 20000 мАч и поддержке технологии Quick Charge 3.0, этот аккумулятор способен заряжать смартфоны, планшеты, наушники и другие гаджеты быстро и эффективно. Встроенный кабель USB Type-C позволяет удобно подключать устройство к источнику питания, а прочный корпус из качественного пластика гарантирует долгий срок службы.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Внешний аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh со встроенным кабелем — это надёжное и мощное зарядное устройство, которое обеспечит быструю и эффективную зарядку ваших устройств. Благодаря ёмкости 20000 мАч и поддержке технологии Quick Charge 3.0, этот аккумулятор способен заряжать смартфоны, планшеты, наушники и другие гаджеты быстро и эффективно. Встроенный кабель USB Type-C позволяет удобно подключать устройство к источнику питания, а прочный корпус из качественного пластика гарантирует долгий срок службы.
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