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Булат Окуджава - Ах, Арбат, Мой Арбат (2Винил) (4640001404740) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Булат Окуджава - Ах, Арбат, Мой Арбат (2Винил) (4640001404740) виниловая пластинка

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Булат Окуджава - Ах, Арбат, Мой Арбат (2Винил) (4640001404740) виниловая пластинка - фото 1
Булат Окуджава - Ах, Арбат, Мой Арбат (2Винил) (4640001404740) виниловая пластинка - фото 2
Булат Окуджава - Ах, Арбат, Мой Арбат (2Винил) (4640001404740) виниловая пластинка - фото 3
Булат Окуджава - Ах, Арбат, Мой Арбат (2Винил) (4640001404740) виниловая пластинка - фото 4
Булат Окуджава - Ах, Арбат, Мой Арбат (2Винил) (4640001404740) виниловая пластинка - фото 5
Булат Окуджава - Ах, Арбат, Мой Арбат (2Винил) (4640001404740) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Булат Окуджава
Альбом (сингл)
Ах, Арбат, Мой Арбат (2Винил)
Жанр
Авторская песня
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Булат Окуджава - Ах, Арбат, Мой Арбат (2Винил) (4640001404740) виниловая пластинка - фото 1
  • Булат Окуджава - Ах, Арбат, Мой Арбат (2Винил) (4640001404740) виниловая пластинка - фото 2
  • Булат Окуджава - Ах, Арбат, Мой Арбат (2Винил) (4640001404740) виниловая пластинка - фото 3
  • Булат Окуджава - Ах, Арбат, Мой Арбат (2Винил) (4640001404740) виниловая пластинка - фото 4
  • Булат Окуджава - Ах, Арбат, Мой Арбат (2Винил) (4640001404740) виниловая пластинка - фото 5
  • Булат Окуджава - Ах, Арбат, Мой Арбат (2Винил) (4640001404740) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696412
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Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Булат Окуджава
Альбом (сингл)
Ах, Арбат, Мой Арбат (2Винил)
Жанр
Авторская песня
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Булат Окуджава - Ах, Арбат, Мой Арбат (2Винил) (4640001404740) виниловая пластинка

Булат Окуджава - Ах, Арбат, Мой Арбат (2Винил) (4640001404740) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Булат Окуджава - Ах, Арбат, Мой Арбат (2Винил) (4640001404740) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Булат Окуджава
Альбом (сингл)
Ах, Арбат, Мой Арбат (2Винил)
Жанр
Авторская песня
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Россия
Описание
Булат Окуджава - Ах, Арбат, Мой Арбат (2Винил) (4640001404740) виниловая пластинка
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Булат Окуджава - Ах, Арбат, Мой Арбат (2Винил) (4640001404740) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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