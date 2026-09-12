Описание товара Экшн-камера GoPro Hero 13 Accessory Bundle, черный (CHDRB-131-RW)

Набор аксессуаров с камерой GoPro HERO13 Black обеспечивает полную готовность к съемкам в любых условиях. Вы можете быть уверены, что под рукой всегда будет все необходимое для создания контента, где бы вы ни находились. В комплект входит SD-карта на 64 ГБ для хранения большого количества материалов и чехол-сумка, чтобы вы без проблем хранили и транспортировали камеру и аксессуары. Экшн-камера сочетает в себе передовые технологии, позволяющие снимать невероятные видео и фотографировать в самых сложных условиях – на морозе, ночью, во время движения и даже под водой. GoPro HERO13 Black обеспечивает беспрецедентное качество картинки, топовую стабилизацию, множество крутых функций, расширенные возможности для творчества и мощные нововведения. Ощутите все преимущества HLG HDR для съемки в классном качестве, полагайтесь на увеличенную мощность аккумулятора Enduro и получите еще больше вариантов фиксации с обновленной системой креплений. Камера совместима с новыми объективами HB-Series (продаются отдельно), которые точно оценят профессионалы и поклонники роскошных кадров. Эта новинка GoPro HERO13 Black – настоящая находка для тех, кто ищет идеальный инструмент для создания впечатляющего контента в любых условиях. GoPro HERO13 Black, которая является лучшей в линейке GoPro, отличается исключительным качеством видео, износостойкостью и инновационными функциями. А с дополнительными аксессуарами, входящими в комплект, вы будете готовы к любому сценарию съемки: Новые объективы серии HB-Series, которые продаются отдельно, позволяют настроить камеру GoPro HERO13 Black для разных сценариев. Объектив для ультраширокой съемки подойдет для использования во время движения, динамических кадров и ландшафтов, объектив для макросъемки будет точно воспроизводить крупноплановые сцены. Также в вашем распоряжении фильтры с нейтральной оптической плотностью и модуль для анаморфной съемки для достижения кинематографии при создании профессиональных видео. Камера автоматически распознает устанавливаемый объектив и настраивает параметры для достижения зрелищных результатов. HERO13 Black поддерживает съемку видео в качестве 5.3K, что на 91% выше, чем 4K и значительно превосходит 1080p. Такое расширение обеспечивает невероятную детализацию каждого кадра. Кроме того, с видео 5.3K можно получить скриншоты 24,7 Мп, а отдельные фото будут в разрешении 27 Мп. Не забудьте о серийной съемке, которая отлично подойдет для стремительных событий, а также об интервальных фото, чтобы наслаждаться своими делами, пока HERO13 Black фиксирует красивые локации. Режим замедленной съемки HERO13 Black позволяет замедлять видео до 13 раз, чтобы увидеть мельчайшие детали движения и динамики. Качество 5.3K 120 кадров в секунду поможет сохранить высокую четкость изображения даже при максимальном замедлении. HERO13 Black предназначена для самых жестких испытаний. Камера выдерживает погружение на глубину до 10 метров и обеспечивает отличное качество изображения благодаря влагозащитной крышке объектива, которая уменьшает блики и искажения. Новый аккумулятор Enduro дает еще большее время работы, независимо от температуры окружающей среды. Рассчитывайте на 1,5 часа съемки в 5.3К или 4К и на 2,5 часа в 1080p. С держателем-штативом Volta со встроенным аккумулятором HERO13 Black будет радовать вас гораздо дольше. Технология стабилизации HyperSmooth 6.0, получившая премию Эмми, обеспечивает чрезвычайно плавное видео даже в самых экстремальных условиях. Благодаря фиксации горизонта на 360° камера автоматически выравнивает кадр, даже если она вращается вокруг своей оси в динамических сценах. HERO13 Black предлагает три основных варианта креплений, которые делают камеру чрезвычайно универсальной. Новое магнитное крепление позволяет быстро фиксировать устройство на любой поверхности, обеспечивая исключительную стабильность в динамике (продается отдельно). В комплекте вы найдете изогнутое клеящееся крепление, крепежную пряжку и барашковый винт, которые помогут зафиксировать камеру к автомобилям, велосипедам, снимать без рук, искать лучшие ракурсы и записывать видео от первого лица.