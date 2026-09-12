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Видеокарта Afox GTX1050Ti GAMING 4GB GDDR5 128bit AF1050TI-4096D5H2-V6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Afox GTX1050Ti GAMING 4GB GDDR5 128bit AF1050TI-4096D5H2-V6

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Видеокарта Afox GTX1050Ti GAMING 4GB GDDR5 128bit AF1050TI-4096D5H2-V6 - фото 1
Видеокарта Afox GTX1050Ti GAMING 4GB GDDR5 128bit AF1050TI-4096D5H2-V6 - фото 2
Видеокарта Afox GTX1050Ti GAMING 4GB GDDR5 128bit AF1050TI-4096D5H2-V6 - фото 3
Видеокарта Afox GTX1050Ti GAMING 4GB GDDR5 128bit AF1050TI-4096D5H2-V6 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GTX 1050 Ti
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1290
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Afox GTX1050Ti GAMING 4GB GDDR5 128bit AF1050TI-4096D5H2-V6 - фото 1
  • Видеокарта Afox GTX1050Ti GAMING 4GB GDDR5 128bit AF1050TI-4096D5H2-V6 - фото 2
  • Видеокарта Afox GTX1050Ti GAMING 4GB GDDR5 128bit AF1050TI-4096D5H2-V6 - фото 3
  • Видеокарта Afox GTX1050Ti GAMING 4GB GDDR5 128bit AF1050TI-4096D5H2-V6 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696386
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1050 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1290
Частота видеопамяти
7000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Техпроцесс
14
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х34х34
Вес, кг.
1.09

Описание товара Видеокарта Afox GTX1050Ti GAMING 4GB GDDR5 128bit AF1050TI-4096D5H2-V6

Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.



Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Afox GTX1050Ti GAMING 4GB GDDR5 128bit AF1050TI-4096D5H2-V6




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1050 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1290
Частота видеопамяти
7000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Техпроцесс
14
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание
Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.


Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Afox GTX1050Ti GAMING 4GB GDDR5 128bit AF1050TI-4096D5H2-V6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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