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Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201)

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Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 1
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 2
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 3
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 4
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 5
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 6
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 7
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 8
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 9
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 10
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 11
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 12
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 13
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 14
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 15
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 16
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 17
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 18
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 19
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 20
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 21
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 22
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 23
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 24
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 25
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 26
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
да
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 18
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 19
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 20
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 21
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 22
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 23
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 24
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 25
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 26
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 010 руб. 
Начислим 113 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696220
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201)
7 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дрель-шуруповерт, дополнительная рукоятка, бита, поясная скоба, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, упаковка
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
70
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
27000 уд/мин
Тормоз двигателя
нет
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
22.5
Длина, м
19.3
Высота, см
21
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Размеры в упаковке, см
24х22х8
Вес, кг.
1.4

Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201)

Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал DBS-201 предназначена для сверления (в том числе ударного) отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Бесщеточный двигатель обладает высоким крутящим моментом и высоким КПД. Ударная функция расширяет возможности использования инструмента и позволяет сверлить кирпич и легкий бетон. Быстрозажимной металлический патрон обеспечивает максимально простую замену оснастки. Эргономичная рукоятка с противоскользящей накладкой – для комфортной работы.



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дрель-шуруповерт, дополнительная рукоятка, бита, поясная скоба, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, упаковка
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Развернуть
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
70
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
27000 уд/мин
Тормоз двигателя
нет
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
22.5
Длина, м
19.3
Высота, см
21
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Описание
Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал DBS-201 предназначена для сверления (в том числе ударного) отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Бесщеточный двигатель обладает высоким крутящим моментом и высоким КПД. Ударная функция расширяет возможности использования инструмента и позволяет сверлить кирпич и легкий бетон. Быстрозажимной металлический патрон обеспечивает максимально простую замену оснастки. Эргономичная рукоятка с противоскользящей накладкой – для комфортной работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная ударная Профессионал (DBS-201) – стоимость товара 7010 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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