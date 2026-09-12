Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный
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Характеристики
Описание товара Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный
Наушники HyperX — это современное и стильное решение для тех, кто ценит качество звука и комфорт в использовании. Эти беспроводные накладные наушники в элегантной черной цветовой гамме оснащены множеством продвинутых функций, делающих их идеальным выбором как для повседневного прослушивания музыки, так и для активного использования на протяжении всего дня. Одной из ключевых характеристик данной модели является встроенная система активного шумоподавления. Это позволит вам наслаждаться чистым и качественным звуком, не отвлекаясь на внешние шумы. Кроме того, наличие микрофона позволяет использовать наушники для звонков или участия в онлайн-конференциях. HyperX предлагает складную конструкцию наушников, что значительно упрощает их транспортировку и хранение. Отсоединяемый кабель и складная конструкция делают эти наушники удобными и универсальными для повседневного использования. Подключение к устройствам осуществляется через Bluetooth, что обеспечивает свободное перемещение и удобство использования без запутанных проводов. Для любителей классических подключений предусмотрен разъём jack 3.5 мм, что позволяет использовать наушники и в проводном режиме при необходимости. Основное преимущество этой модели — это длительное время автономной работы. Наушники способны функционировать до 25 часов на одном заряде, что делает их идеальными для длительных поездок или путешествий. В целом, наушники HyperX — это отличный выбор для тех, кто ищет надежные и многофункциональные беспроводные наушники с высоким качеством звука и практичным дизайном.
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