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Уцененный товар Батарея для ИБП nJoy GP12122F 38.54W (BTVACATBCTI2FCN01B) хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 696202
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Уцененный товар Батарея для ИБП nJoy GP12122F 38.54W (BTVACATBCTI2FCN01B) хорошее состояние, 696202

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Батарея для ИБП nJoy GP12122F 38.54W (BTVACATBCTI2FCN01B) хорошее состояние
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарея для ИБП
Причина уценки
витринный образец (на крпусе потертости, год выпуска 2021)
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
12
Клеммы
F2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
258 руб.  860 руб. 
Начислим 5 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696202
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Батарея для ИБП nJoy GP12122F 38.54W (BTVACATBCTI2FCN01B) хорошее состояние
258 руб. -70%
860 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
nJoy
Тип товара
Батарея для ИБП
Причина уценки
витринный образец (на крпусе потертости, год выпуска 2021)
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
12
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х8
Вес, кг.
5.08

Описание товара Уцененный товар Батарея для ИБП nJoy GP12122F 38.54W (BTVACATBCTI2FCN01B) хорошее состояние

Батарея для ИБП nJoy GP12122F 38.54W (BTVACATBCTI2FCN01B) хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: батарея
Спецификация:

  • Тип аккумулятора: AGM
  • Емкость, в А/ч: 12
  • Напряжение, в В: 12
  • Обслуживаемый аккумулятор: Нет
  • Высота, в см: 9.5
  • Ширина, в см: 9.8
Причина уценки: витринный образец (на крпусе потертости, год выпуска 2021)



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Уцененный товар Батарея для ИБП nJoy GP12122F 38.54W (BTVACATBCTI2FCN01B) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
nJoy
Тип товара
Батарея для ИБП
Причина уценки
витринный образец (на крпусе потертости, год выпуска 2021)
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
12
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Описание
Батарея для ИБП nJoy GP12122F 38.54W (BTVACATBCTI2FCN01B) хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: батарея
Спецификация:
  • Тип аккумулятора: AGM
  • Емкость, в А/ч: 12
  • Напряжение, в В: 12
  • Обслуживаемый аккумулятор: Нет
  • Высота, в см: 9.5
  • Ширина, в см: 9.8
Причина уценки: витринный образец (на крпусе потертости, год выпуска 2021)


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Батарея для ИБП nJoy GP12122F 38.54W (BTVACATBCTI2FCN01B) хорошее состояние - стоимость товара 258 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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