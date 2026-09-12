Сектор Газовой Атаки - Рожденный на земле (Blue) (4620032917662) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Сектор Газовой Атаки - Рожденный на земле (Blue) (4620032917662) виниловая пластинка
Сектор Газовой Атаки представляет новый студийный альбом «Рождённый на Земле»! Релиз включает в себя 13 композиций, одна из которых записана с коллегами по цеху, группами: «Монгол Шуудан и Смех». В записи ударных партий принял участие барабанщик группы «Казускома» - Максим Прокофьев. По мнению лидера группы Сергея Кимцова, новый альбом получился выверенным и концептуальным. Он всецело отражает нынешнюю жизнь, а так же ситуацию в мире. Вышедший ранее сингл с этого альбома «Изменился мир» очень тонко коррелирует с обострением конфликта на ближнем востоке, а обложка альбома, выполненная известным дизайнером Андреем Уваровым показывает всю безысходность людей живущих и рожденных на планете Земля, которые ощущают гнёт и давление неразрешимых ситуаций извне.
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Теги товара: Русский рок, Панк-рок
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Теги товара: Русский рок, Панк-рок
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