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Сектор Газовой Атаки - Рожденный на земле (Blue) (4620032917662) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Сектор Газовой Атаки - Рожденный на земле (Blue) (4620032917662) виниловая пластинка

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Сектор Газовой Атаки - Рожденный на земле (Blue) (4620032917662) виниловая пластинка - фото 1
Сектор Газовой Атаки - Рожденный на земле (Blue) (4620032917662) виниловая пластинка - фото 2
Сектор Газовой Атаки - Рожденный на земле (Blue) (4620032917662) виниловая пластинка - фото 3
Сектор Газовой Атаки - Рожденный на земле (Blue) (4620032917662) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сектор Газовой Атаки
Альбом (сингл)
Рожденный на земле
Жанр
Русский рок
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Сектор Газовой Атаки - Рожденный на земле (Blue) (4620032917662) виниловая пластинка - фото 1
  • Сектор Газовой Атаки - Рожденный на земле (Blue) (4620032917662) виниловая пластинка - фото 2
  • Сектор Газовой Атаки - Рожденный на земле (Blue) (4620032917662) виниловая пластинка - фото 3
  • Сектор Газовой Атаки - Рожденный на земле (Blue) (4620032917662) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696186
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Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032917662]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сектор Газовой Атаки
Альбом (сингл)
Рожденный на земле
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Изменился мир, Беги без оглядки, Компромисс, Злые дома, Совет Война, Свобода, Монгол Шуудан, Смех, Хватит, Относительность, Стили, Самые черные дни, Неси свой крест
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сектор Газовой Атаки - Рожденный на земле (Blue) (4620032917662) виниловая пластинка

Сектор Газовой Атаки представляет новый студийный альбом «Рождённый на Земле»! Релиз включает в себя 13 композиций, одна из которых записана с коллегами по цеху, группами: «Монгол Шуудан и Смех». В записи ударных партий принял участие барабанщик группы «Казускома» - Максим Прокофьев. По мнению лидера группы Сергея Кимцова, новый альбом получился выверенным и концептуальным. Он всецело отражает нынешнюю жизнь, а так же ситуацию в мире. Вышедший ранее сингл с этого альбома «Изменился мир» очень тонко коррелирует с обострением конфликта на ближнем востоке, а обложка альбома, выполненная известным дизайнером Андреем Уваровым показывает всю безысходность людей живущих и рожденных на планете Земля, которые ощущают гнёт и давление неразрешимых ситуаций извне.



Теги товара: Русский рок, Панк-рок

Отзывы о товаре Сектор Газовой Атаки - Рожденный на земле (Blue) (4620032917662) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032917662]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сектор Газовой Атаки
Альбом (сингл)
Рожденный на земле
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Изменился мир, Беги без оглядки, Компромисс, Злые дома, Совет Война, Свобода, Монгол Шуудан, Смех, Хватит, Относительность, Стили, Самые черные дни, Неси свой крест
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Сектор Газовой Атаки представляет новый студийный альбом «Рождённый на Земле»! Релиз включает в себя 13 композиций, одна из которых записана с коллегами по цеху, группами: «Монгол Шуудан и Смех». В записи ударных партий принял участие барабанщик группы «Казускома» - Максим Прокофьев. По мнению лидера группы Сергея Кимцова, новый альбом получился выверенным и концептуальным. Он всецело отражает нынешнюю жизнь, а так же ситуацию в мире. Вышедший ранее сингл с этого альбома «Изменился мир» очень тонко коррелирует с обострением конфликта на ближнем востоке, а обложка альбома, выполненная известным дизайнером Андреем Уваровым показывает всю безысходность людей живущих и рожденных на планете Земля, которые ощущают гнёт и давление неразрешимых ситуаций извне.


Теги товара: Русский рок, Панк-рок
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